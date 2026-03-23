Homem morre atropelado por ônibus no Rio após tentar entrar pela janela

Um pedestre faleceu na tarde desta segunda-feira (23/3) após ser atropelado por um ônibus na Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro. O incidente fatal ocorreu no cruzamento da Rua Almirante Cochrane com a Avenida Heitor Beltão.

Agentes do programa Tijuca Presente foram mobilizados para isolar a área do acidente. A interdição visa preservar o local para a chegada da Polícia Civil, que dará início às investigações sobre as circunstâncias da tragédia.

Segundo relatos de moradores presentes na cena, a vítima teria tentado embarcar no coletivo pela janela. Ao realizar a manobra, o homem teria perdido o equilíbrio, sendo então atingido pelo veículo de transporte público.

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Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e compareceram rapidamente ao endereço. Contudo, os socorristas apenas puderam confirmar o óbito do indivíduo no local do ocorrido.