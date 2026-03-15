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RECONHECIMENTO

Com homenagem a Wagner Moura, Vitória vence Atlético-MG em casa por 2 a 0

As bandeirinhas de escanteio tinham a inscrição "O Vitória é muito Wagner Moura"

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Repórter
15/03/2026 00:09

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Como Wagner Moura se tornou um dos grandes atores brasileiros no mundo
Wagner Moura que conquistou o Globo de Ouro de Melhor Ator em Filme Dramático por sua atuação em "O Agente Secreto" concorre ao oscar neste domingo (15/3) crédito: Etienne Laurent / AFP

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Vitória venceu o Atlético-MG neste sábado (14/3) por 2 a 0 no Barradão, em jogo válido pela sexta rodada do Brasileirão 2026

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O rubro-negro baiano homenageou o ator torcedor do clube Wagner Moura com nomes de personagens interpretados por ele na camisa durante o primeiro tempo. Além disso, as bandeirinhas de escanteio tinham escrito, "O Vitória é muito Wagner Moura".

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Renato Kayzer abriu o placar em cobrança de falta no primeiro tempo e Erick, que entrou no lugar de Marinho machucado no primeiro tempo, fez o segundo.

Com o resultado, o Vitória sai de 16º assume a 11ª colocação, com 7 pontos. O próximo jogo do Vitória é na quinta-feira (19/3) às 19h contra o Grêmio, em Porto Alegre.

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O Atlético-MG fica em 15º com 5 pontos e a depender de outros resultados, ele pode fechar a rodada na zona de rebaixamento.

 

 

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