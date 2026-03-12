Mãe de meninos mortos pelo pai desabafa: "Não consigo acreditar"

Um mês após a morte dos filhos, a mãe dos irmãos Miguel Araújo Machado, 12 anos, e Benício Araújo Machado, 8, mortos pelo próprio pai em Itumbiara (GO), falou pela vez sobre o ocorrido. Sarah Araújo disse que ainda tenta lidar com o luto e disse ter dificuldade em acreditar no que aconteceu.

Segundo a mulher, reviver lembranças dos meninos é muito doloroso após o crime, ocorrido em 11 de fevereiro. "Até hoje não consigo acreditar. É muito difícil de olhar as fotos deles, os vídeos, e eles não estarem aqui. Eu não me conformo, ainda mais na forma que foi", disse à TV Anhanguera.

Na data do crime, o pai dos meninos e subsecretário do município, Thales Machado, atirou contra os dois enquanto dormiam e, em seguida, tirou a própria vida dentro da casa da família, em Itumbiara (GO). Miguel chegou a ser socorrido, mas morreu durante a madrugada do mesmo dia. Benício foi internado em estado gravíssimo na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual da cidade, mas não resistiu e morreu dois dias depois, em 13 de fevereiro.

Durante a entrevista, Sarah também agradeceu ao buquê de rosas brancas que recebeu de um grupo de mais de 300 mulheres de diferentes regiões do país. As flores foram entregues a ela na casa do prefeito de Itumbiara, Dione Araújo, pai de Sarah, por representantes da Casa da Mulher do município. "Quero agradecer a todas elas. Eu sinto muito o carinho de todas por mim, a solidariedade, sinto as orações, sinto que está me sustentando o apoio de todas elas."

De acordo com as investigações, a família soube do ocorrido após uma publicação feita por Thales nas redes sociais com tom de despedida, que foi apagada posteriormente. Horas antes, ele também havia publicado um vídeo ao lado dos filhos acompanhado de uma mensagem dizendo que os amava. "Que Deus abençoe sempre meus filhos, papai ama muito."

Para a polícia, o crime ocorreu entre 23h39 e meia-noite. O avô das crianças chegou ao local por volta da meia-noite. Como tinha a senha da casa, entrou e encontrou a cena do crime. Após atirar nos filhos, ele disparou contra ele mesmo e morreu de imediato.

Durante a missa de sétimo dia, estudantes compareceram vestindo camisetas com fotos de Miguel e Benício. Ao final da celebração, um grupo de mães caminhou pelas ruas da cidade em um gesto de apoio à família.