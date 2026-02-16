Que horas sua escola desfila hoje? Veja horários e enredos da 2ª noite do Especial

A segunda noite de desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro coloca na Sapucaí nesta segunda-feira (16) quatro escolas: Mocidade Independente de Padre Miguel, Beija-Flor de Nilópolis, Unidos do Viradouro e Unidos da Tijuca. A programação reúne homenagens a várias personalidades, além de um mergulho no maior ritual de Candomblé do mundo.

Mocidade abre a noite celebrando Rita Lee e sua obra libertária. A Beija-Flor, atual campeã, apresenta o Bembé, ritual centenário do Recôncavo Baiano. Viradouro presta homenagem em vida a Mestre Ciça, seu diretor de bateria. A Tijuca fecha a madrugada exaltando Carolina Maria de Jesus e seus livros.

Quatro escolas já desfilaram no domingo (15/2). Outras quatro se apresentam na terça-feira (17/2).

Mocidade homenageia Rita Lee com enredo sobre liberdade

A Mocidade Independente de Padre Miguel entra na Avenida com esquenta às 21h45 e início previsto para 22h. O enredo "Rita Lee — a padroeira da liberdade" é assinado pelo carnavalesco Renato Lage. A escola verde e branca soma seis títulos no Grupo Especial, o último conquistado em 2017.

Igor Vianna comanda o canto. Dudu lidera a bateria. Fabíola Andrade é a rainha. O casal de mestre-sala e porta-bandeira é formado por Diogo Jesus e Bruna Santos. A comissão de frente tem direção de Marcelo Misailidis. Marcelo Plácido e Wallace Capoeira assinam a direção de carnaval.

Beija-Flor apresenta ritual centenário do Candomblé baiano

A Beija-Flor de Nilópolis desfila entre 23h20 e 23h30 com o enredo "Bembé", criado pelo carnavalesco João Vitor Araújo. A escola azul e branca é a maior vencedora da história do Grupo Especial, com 15 títulos. O mais recente foi conquistado em 2025.

Ninno do Milênio e Jessica Martin dividem a interpretação. Rodney e Plínio comandam a bateria. Lorena Raissa reina à frente da bateria. Claudinho e Selminha Sorriso formam o par de mestre-sala e porta-bandeira. Jorge Teixeira e Saulo Finelon assinam a comissão de frente. Marquinho Marino é o diretor de carnaval.

Viradouro celebra Mestre Ciça em desfile

A Unidos do Viradouro entra na pista entre 0h55 e 1h15 com "Para cima, Ciça!", enredo que homenageia em vida o próprio mestre de bateria da escola. O carnavalesco Tarcísio Zanon assina o desfile. A escola vermelha e branca conquistou três títulos no Grupo Especial, o último em 2024.

Wander Pires interpreta o samba. Ciça, o homenageado, comanda a bateria. Juliana Paes é a rainha de bateria. Julinho e Rute formam o par de mestre-sala e porta-bandeira. Rodrigo Negri e Priscilla Mota dirigem a comissão de frente. Alex Fab e Dudu Falcão assinam a direção de carnaval.

Tijuca fecha a noite com Carolina Maria de Jesus

A Unidos da Tijuca desfila entre 2h30 e 3h com o enredo "Carolina Maria de Jesus", assinado pelo carnavalesco Edson Pereira. A escola azul e amarela tem quatro títulos no Grupo Especial. O último foi conquistado em 2014.

Marquinhos Art’Samba é o intérprete. Casagrande comanda a bateria. Mileide Mihaile é a rainha. Matheus Miranda e Lucinha Nobre formam o casal de mestre-sala e porta-bandeira. Bruna Lopes e Ariadne Lax assinam a comissão de frente. Fernando Costa e Elisa Fernandes dirigem o carnaval.

