5 programas de apoio para estudantes de baixa renda na universidade

A permanência no ensino superior muitas vezes é dificultada para alunos de baixa renda. Com faculdades integrais, grande parte dos estudantes não podem trabalhar e estudar simultaneamente, e arcar com custos de moradia, alimentação, transporte e materiais didáticos pode inviabilizar a conclusão do curso.

Algumas iniciativas governamentais e das próprias universidades, no entanto, auxiliam para que o sonho do diploma não seja interrompido por dificuldades financeiras. Conhecer essas opções é o primeiro passo para garantir a tranquilidade necessária para focar nos estudos. Veja os principais programas disponíveis atualmente.

1. Programa Bolsa Permanência (PBP)

Criado pelo governo federal, o PBP é um auxílio financeiro destinado a estudantes de graduação em situação de vulnerabilidade socioeconômica matriculados em instituições federais de ensino superior. O programa dá prioridade a estudantes indígenas e quilombolas.

Atualmente, o valor da bolsa é de R$ 1.400,00 mensais para indígenas e quilombolas e R$ 700,00 para estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Esse apoio é fundamental para custear despesas básicas e garantir a continuidade nos estudos.

2. Auxílio moradia

Um dos maiores desafios para quem estuda longe de casa é o aluguel, por isso, muitas universidades públicas oferecem o auxílio moradia. O benefício pode vir de duas formas, uma vaga na moradia estudantil da própria instituição ou um valor em dinheiro para ajudar a custear o aluguel de um imóvel na cidade onde o campus está localizado.

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), por exemplo, contribui com o valor de R$ 500 mensais para alunos de baixa renda, de acordo com a disponibilidade orçamentária. O montante recebido varia com a instituição.

3. Auxílio alimentação

Garantir uma alimentação de qualidade é fundamental para o bom desempenho acadêmico, e o auxílio alimentação geralmente se materializa no acesso subsidiado ou gratuito aos restaurantes universitários, conhecidos como “bandejões”. Em alguns casos, a universidade também pode oferecer um valor mensal depositado diretamente para o estudante.

4. Auxílio transporte

O deslocamento diário entre a casa e a universidade gera um custo significativo no fim do mês. O auxílio transporte é um benefício financeiro voltado especificamente para cobrir essas despesas, seja com passagens de ônibus, metrô ou outro meio de transporte público utilizado pelo aluno no seu trajeto. Em algumas cidades, o valor da tarifa é reduzido para estudantes, ou até mesmo gratuito. Confira as regras do município e da universidade.

5. Bolsas acadêmicas

Além dos auxílios de assistência estudantil, há bolsas acadêmicas que combinam apoio financeiro com experiência acadêmica. Programas de iniciação científica, extensão e monitoria oferecem um valor mensal para estudantes que se dedicam a projetos de pesquisa, atividades com a comunidade ou auxílio a outros alunos.

Para acessar esses e outros benefícios, o primeiro passo é procurar a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) ou o setor equivalente em sua universidade. Eles são os responsáveis por divulgar os editais, explicar os critérios de elegibilidade e orientar sobre o processo de inscrição.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata