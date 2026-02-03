Amazon envia cheques a brasileiros por acordo com órgão dos EUA

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
Alguns clientes brasileiros estão entre os consumidores que começaram a receber compensações financeiras da Amazon após um acordo bilionário firmado pela empresa com o governo dos Estados Unidos. A decisão é uma contrapartida por violações a direitos do consumidor relacionadas ao serviço Amazon Prime.
O pagamento faz parte de um acordo de cerca de US$ 2,5 bilhões (R$ 13 bilhões) firmado com a Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos (FTC). A agência acusou a companhia de enganar consumidores ao induzir assinaturas do Prime e dificultar o cancelamento do serviço.
Entre os consumidores elegíveis estão clientes que tentaram cancelar a assinatura e enfrentaram dificuldades, usuários que aceitaram ofertas para permanecer no serviço após tentativas de cancelamento e pessoas que utilizaram poucos benefícios do Prime durante o primeiro ano.
Parte dos pagamentos tem sido feita por cheque enviado pelos Correios, com valores que podem chegar a cerca de US$ 51 (aproximadamente R$ 267). O número total de brasileiros contemplados não foi divulgado pela empresa.
O jornalista Rafael Mendonça está entre os consumidores que receberam a compensação. Ele contou que ficou surpreso ao encontrar o cheque em casa.
“Nem sabia. Depois de achar graça e ficar surpreso, fui apurar como bom jornalista e vi o documento do FTC, o ‘Procon deles’”, conta.
Segundo ele, a experiência com o serviço foi curta e sem problemas aparentes. “Eu não tive problema com o Amazon Prime. Assinei pra comprar negócio pra uma pessoa trazer pra mim e menos de um mês depois desfiz”, aponta.
Ele recebeu um cheque de US$ 14,99 (R$ 78). O jornalista afirma que ainda não fez o resgate do valor.
“Diz que pode dar certo via PayPal ou Western Union, mas ainda não olhei direito, pois correria. Dinheiro bom pra passar um pedaço do Carnaval ou uma conta”, planeja.
Como funciona o pagamento
Além dos cheques físicos, consumidores também podem receber ou resgatar valores por plataformas digitais, como PayPal, usando os dados fornecidos no comunicado oficial do acordo. No caso dos cheques internacionais, o processo de compensação pode demorar até cerca de um mês.
Isso ocorre porque o documento precisa ser validado pelo banco emissor nos Estados Unidos antes da liberação do valor. Na época da assinatura do acordo, a empresa afirmou que discorda das acusações, mas aceitou o acordo para encerrar o processo e seguir com as operações.
A companhia declarou, na ocasião, que “sempre seguiu a lei” e que continuará trabalhando para manter claros e simples os processos de assinatura e cancelamento do Prime, além de seguir oferecendo benefícios aos clientes ao redor do mundo.
