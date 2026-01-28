Assine
Internacional

Amazon anuncia que cortará 16 mil empregos

28/01/2026 09:29

A gigante do comércio online Amazon anunciou que cortará 16.000 empregos em todo o mundo em uma mensagem enviada a seus funcionários nesta quarta-feira (28). 

"Os cortes que estamos implementando hoje afetarão aproximadamente 16.000 empregos na Amazon", afirmou a empresa, sem fornecer mais detalhes. 

A Amazon garantiu que novas posições serão oferecidas a alguns dos funcionários afetados, sempre que possível. 

Em outubro, a Amazon já havia anunciado a eliminação de 14.000 vagas administrativas como parte de um plano de reestruturação em várias etapas. 

A Amazon é uma das maiores empregadoras dos Estados Unidos, com 1,5 milhão de funcionários. A maior parte de sua força de trabalho atua em centros de distribuição. 

Nos últimos tempos, a empresa tem investido significativamente em inteligência artificial. 

A divulgação dos resultados anuais de 2025 está prevista para 6 de fevereiro.

