Adolescente agredido por piloto deve passar por traqueostomia; estado segue gravíssimo

Vítima está entubado na UTI do Hospital Brasília Águas Claras. O agressor permanece preso no Complexo da Polícia Civil do Distrito Federal

01/02/2026 20:13

Elouise que, mesmo sem conhecer o adolescente, tomou a iniciativa de organizar a roda de oração
Familiares, amigos e até desconhecidos fizeram uma corrente de fé em prol do adolescente crédito: Vitória Torres |

Os médicos responsáveis pelos cuidados com o adolescente de 16 anos, internado em estado gravíssimo após ser agredido pelo piloto afastado de Fórmula Delta Pedro Arthur Turra Basso, de 19, avaliam submeter o paciente a uma traqueostomia, segundo informou a família do adolescente. O agressor segue preso preventivamente no Complexo da Polícia Civil.

Flávio Henrique Fleury, tio do adolescente, afirmou ao Correio que a cirurgia deve ocorrer nos próximos dias, mas ainda não há uma data. A traqueostomia é uma cirurgia que cria uma abertura na parte frontal do pescoço. O objetivo do procedimento é proporcionar uma via aérea alternativa segura quando a respiração pelo nariz ou boca está comprometida, evitando intubações prolongadas.

O adolescente segue entubado na UTI do Hospital Brasília Águas Claras. Ontem, amigos e familiares reuniram-se em frente à unidade médica e levantaram um clamor de oração. “O estado dele ainda é gravíssimo. Mas seguimos esperançosos e confiantes. A traqueostomia ainda não tem data, mas vai ocorrer”, disse o tio.

A assessoria do hospital informou que não divulgará boletins médicos do caso.

Cela especial

Pedro Arthur Turra segue detido na Divisão de Controle e Custódia de Presos (DCCP). A previsão é de que até terça-feira ele seja transferido ao Centro de Detenção Provisória do Complexo Penitenciário da Papuda (CDP), informaram os advogados de defesa Daniel Kaefer e Eder Fior.

Em audiência de custódia realizada nesse sábado, Pedro alegou ter sido ameaçado por um agente. Segundo o advogado, o policial teria dito que Pedro deveria apanhar até sair sangue. O piloto disse, ainda, ter recebido ameaça de colegas de cela. A juíza que presidiu a audiência de custódia determinou a instauração de uma sindicância para apurar a conduta do agente e pediu a transferência de Pedro para uma cela especial.

overflay