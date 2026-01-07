Mãe e filho morrem eletrocutados em piscina de pousada de luxo em Maragogi, aponta laudo

MACEIÓ, AL (FOLHAPRESS) - Uma mulher de 39 anos e seu filho, de 11, morreram após sofrerem uma descarga elétrica na piscina de uma pousada em Maragogi, no litoral norte de Alagoas. As vítimas, turistas de São Paulo, foram encontradas desacordadas na água no domingo (4) e tiveram as mortes confirmadas após serem levadas a uma unidade de saúde da região. O caso havia sido tratado inicialmente como afogamento.



Em nota, a Almaré Pousada Exclusiva afirmou que adotou imediatamente as providências cabíveis após o ocorrido, acionando os serviços de emergência e prestando auxílio necessário. A pousada informou ainda que colabora com as autoridades e que as circunstâncias do caso estão sendo apuradas pelos órgãos responsáveis.



De acordo com o IML (Instituto de Medicina Legal), os exames cadavéricos identificaram "sinais claros" da passagem de eletricidade pelos corpos de Luciana Klein Helfstein e Arthur Klein Helfstein Alves. Os corpos já foram liberados para sepultamento, marcado para a manhã desta quarta-feira (7), em São Paulo.



Segundo a Polícia Civil, o companheiro da mulher relatou que a família havia acabado de chegar à pousada quando percebeu que o chuveiro elétrico do quarto não funcionava. Enquanto ele procurava a administração para resolver o problema, a mãe e a criança foram até a área da piscina.



Após notar a ausência dos dois, o homem encontrou mãe e filho submersos no fundo da piscina. Ele tentou realizar manobras de reanimação com a ajuda de outros hóspedes. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou as vítimas a uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento), onde as mortes foram constatadas.



Na terça-feira (6), a Polícia Científica realizou exames complementares na estrutura da pousada. Também estão sendo analisadas imagens do sistema de videomonitoramento da piscina. Os laudos serão encaminhados à Polícia Civil.