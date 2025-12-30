Bahia registra 7 casos suspeitos de intoxicação por metanol

A Secretaria da Saúde da Bahia informou que sete pessoas foram internadas no Hospital Geral Santa Tereza, no município de Ribeira do Pombal, com suspeita de intoxicação por ingestão acidental de metanol.

Em nota, a secretaria destacou que os sete pacientes permanecem acolhidos e em observação, com assistência médica em andamento. "Os protocolos assistenciais foram acionados", completou. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dos pacientes.

Ainda segundo o comunicado, a apuração das causas foi iniciada, com participação do Centro de Informações Estratégicas e Resposta de Vigilância em Saúde (Cievs-BA), do Centro de Informações Toxicológicas da Bahia (Ceatox-BA), da vigilância sanitária estadual e municipal, da Polícia Civil e do Departamento de Polícia Técnica.

"Serão realizados exames laboratoriais. Caso necessário, será administrado antídoto específico", concluiu a secretaria.

Outros casos

Entre 26 de setembro e 5 de dezembro de 2025, foram registradas 890 notificações relacionadas à intoxicação por metanol no Brasil. Do total de casos, pelo menos 73 foram confirmados e 29 permaneciam como suspeitos até o início de dezembro.

Os estados mais afetados foram:

São Paulo (578 casos notificados; 50 confirmados)

Pernambuco (109 casos notificados; oito confirmados)

Paraná (seis confirmados)

Mato Grosso (seis confirmados)

Bahia (dois confirmados)

Rio Grande do Sul (um confirmado)

Foram confirmados, ao todo, 22 óbitos por intoxicação por metanol, sendo 10 em São Paulo; três no Paraná; cinco em Pernambuco; um na Bahia e três em Mato Grosso. Outros nove óbitos seguiam em investigação até o início do mês (cinco em São Paulo, três em Pernambuco e um em Alagoas).

Sala de situação

No último dia 8, o Ministério da Saúde anunciou o encerramento da sala de situação, criada em outubro, para monitorar casos de intoxicação por metanol no país. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União.

Em nota, a pasta informou que o último caso confirmado foi registrado em 26 de novembro de 2025 e era relativo a uma pessoa que apresentou os primeiros sintomas no dia 23 do mesmo mês. "Com a redução expressiva de novos casos e óbitos, o ministério considera que um cenário de estabilidade epidemiológica está consolidado", destacou o comunicado.

Diante dos recentes e alarmantes casos de intoxicação por metanol em São Paulo, médicos têm destacado o papel essencial do bicarbonato de sódio como intervenção de emergência. Ganokpat, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons Quando o metanol é metabolizado, o fígado o transforma em formaldeído e ácido fórmico, substâncias altamente tóxicas que deixam o sangue excessivamente ácido e podem causar cegueira ou morte. O bicarbonato atua corrigindo essa acidose metabólica, restabelecendo temporariamente o equilíbrio químico do corpo. Danny S., CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons Enquanto os antídotos específicos - como fomepizol ou etanol farmacêutico - bloqueiam a formação das toxinas, o bicarbonato age rapidamente nas consequências imediatas, ajudando a estabilizar o paciente até que o organismo elimine o veneno. Tszrkx, CC0, via Wikimedia Commons O bicarbonato de sódio, aliás, é um composto alcalino com grande número de aplicações no cotidiano, tanto para cuidados pessoais quanto para tarefas domésticas. Thavox/Wikimédia Commons Sua versatilidade é notável, podendo ser usado para clarear dentes, combater a acidez estomacal, melhorar a saúde da pele, higienizar alimentos e até tratar problemas como a coceira na garganta. Flickr DEENAMIK No entanto, é essencial conhecer suas indicações e limitações para evitar possíveis danos à saúde e a superfícies. Vamos conferir abaixo as formas corretas de se usar o bicarbonato, bem como o que evitar com o item. Imagem gerada por i.a Clareamento dental: o bicarbonato de sódio é um ingrediente comum em pastas de dente devido à sua capacidade de remover manchas e placa bacteriana. Usar pastas com bicarbonato pode ser eficaz para clarear os dentes e melhorar a saúde bucal. No entanto, deve-se tomar cuidado com o uso excessivo, pois o produto pode ser abrasivo e, a longo prazo, desgastar o esmalte dentário. A recomendação é escovar os dentes com pasta contendo bicarbonato de duas a três vezes por dia. Diana Polekhina Unsplash Combate à acidez estomacal: o bicarbonato de sódio também é eficaz para neutralizar a acidez do estômago, aliviando sintomas de queimação e dor causados por refluxo. Para isso, pode-se preparar uma solução com uma colher de café de bicarbonato em 250 ml de água e beber metade dessa mistura. Divulgação Porém, o uso excessivo deve ser evitado, e sempre é aconselhável consultar um médico antes de usar o bicarbonato de forma recorrente para este fim. Montagem sobre imagem Freepik Esfoliação e cuidados com os pés: o bicarbonato é excelente para esfoliar a pele, especialmente nos pés, removendo células mortas e combatendo odores desagradáveis. divulgação Para isso, basta misturar bicarbonato com sabonete líquido ou óleo de amêndoas e aplicar com movimentos circulares. Essa prática ajuda a suavizar a pele dos pés, especialmente nos calcanhares, e eliminar odores, graças à ação antifúngica do produto. - Imagem Freepik Infecções urinárias: embora não substitua o tratamento médico, o bicarbonato de sódio pode ser usado como um alívio temporário para os sintomas de infecções urinárias. Imagem Freepik Ao dissolver 3 colheres de sopa de bicarbonato em três litros de água, é possível fazer uma imersão para aliviar a dor e a ardência. No entanto, é fundamental buscar orientação médica para tratar adequadamente a infecção. Reprodução de Youtube Tratamento de manchas na pele: o bicarbonato de sódio pode ajudar a clarear manchas escuras na pele, como as causadas pela exposição solar ou alterações hormonais. - Imagem Freepik Para isso, mistura-se o bicarbonato com óleo de amêndoas ou óleo de coco e aplica-se a mistura sobre as manchas com movimentos circulares. Essa esfoliação ajuda a uniformizar o tom da pele, embora deva ser feita com moderação para evitar irritações. Reprodução de Facebook Cuidados com o cabelo: o bicarbonato pode ser útil para limpar o cabelo, removendo o excesso de oleosidade e a caspa, além de abrir as cutículas capilares e facilitar a absorção de nutrientes de cremes hidratantes. Flickr Tina Uma mistura de bicarbonato com água aplicada no couro cabeludo e no cabelo por 15 minutos pode melhorar a saúde capilar. No entanto, o uso excessivo pode ressecar o cabelo, pois o bicarbonato é um agente alcalino. Reprodução do Youtube Canal Daiane Nascimento Gargarejo para dor de garganta: quando a garganta está irritada ou coçando, fazer gargarejos com bicarbonato de sódio pode ajudar a aliviar os sintomas. Misturar 1 colher de sopa de bicarbonato com meio copo de água morna e gargarejar várias vezes ao dia pode eliminar microrganismos causadores de infecções. - Reprodução do facebook Dr. Fernando Gomes Pinto Higienização de alimentos: o bicarbonato de sódio também é eficaz na limpeza de frutas e hortaliças. Ao dissolver 1 colher de sopa de bicarbonato em 1 litro de água e deixar os alimentos de molho por 15 minutos, é possível remover resíduos de pesticidas, sujeira e até alguns microrganismos presentes nas cascas. Reprodução Ypê Apesar de ser amplamente utilizado, o bicarbonato de sódio não deve ser empregado de qualquer maneira ou em qualquer situação. Existem casos específicos em que seu uso pode ser prejudicial. divulgação Em aparelhos eletrônicos: embora útil para limpar superfícies de uso doméstico, o bicarbonato de sódio não deve ser usado em dispositivos eletrônicos como celulares, tablets e televisores, pois pode danificar as telas sensíveis ao toque e as superfícies de plástico. Imagem freepik Em ferimentos na pele: aplicar bicarbonato de sódio em ferimentos, cortes ou queimaduras pode causar irritação e agravar a lesão. Nessas situações, é preferível lavar a área com água limpa e usar antissépticos adequados. Imagem freepik Em mármore ou granito: evite usar bicarbonato de sódio em superfícies de mármore e granito, pois o produto pode danificar essas pedras naturais, causando arranhões e descoloração. Produtos específicos para a limpeza de pedras naturais são mais adequados. Imagem freepik Como substituto de shampoo: embora algumas pessoas utilizem o bicarbonato de sódio como shampoo, ele pode desequilibrar o pH do couro cabeludo e ressecar os fios, causando irritação e danos a longo prazo. É melhor usar produtos próprios para cuidados capilares. Imagem freepik Em roupas coloridas: o bicarbonato pode clarear as roupas, o que é útil para peças brancas, mas pode desbotar tecidos coloridos. Ao lavar roupas coloridas, é importante não usar bicarbonato em excesso. Imagem freepik Em lentes de óculos: o bicarbonato de sódio pode arranhar as lentes de óculos, especialmente se elas tiverem camadas protetoras. Para limpar lentes, use um pano de microfibra e uma solução de limpeza apropriada. Imagem freepik O bicarbonato de sódio, quando utilizado inadequadamente, pode causar efeitos colaterais, como dor de cabeça, náuseas, espasmos musculares e até alcalose metabólica em casos de ingestão excessiva. Imagem freepik Além disso, o uso tópico pode causar irritações na pele. Em caso de reações alérgicas graves, como dificuldade para respirar ou inchaço, é necessário procurar ajuda médica imediatamente. Imagem freepik Pessoas com problemas de saúde específicos, como alcalose metabólica ou hipocalcemia, ou que estejam grávidas ou amamentando, devem evitar o uso de bicarbonato sem orientação médica. Imagem freepik O bicarbonato de sódio é um aliado poderoso em diversas situações, mas seu uso deve ser feito com cautela, respeitando as recomendações para evitar danos à saúde e a objetos pessoais. Imagem freepik Voltar Próximo

Ainda de acordo com a pasta, todos os estados contam atualmente com estoque garantido de antídotos e maior capacidade de realizar diagnósticos. "Agora, a assistência e o acompanhamento voltam ao fluxo rotineiro da vigilância de intoxicações exógenas, por meio do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan)".

A sala de situação foi instalada no dia 1º outubro, poucos dias após o surgimento dos casos iniciais de intoxicação por metanol, e reuniu representantes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), do Conselho Nacional de Saúde (CNS) e da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), entre outros.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Também participaram os ministérios da Agricultura e Pecuária e da Justiça e Segurança Pública, responsáveis por ações de controle e investigação.