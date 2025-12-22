Helena é o nome mais popular no Brasil pelo segundo ano seguido

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Pelo segundo ano consecutivo, Helena é o nome feminino mais registrado no Brasil. Em 2025, 28.271 meninas receberam esse nome, segundo dados do Portal da Transparência do Registro Civil divulgados nesta segunda-feira (22/12). Entre os meninos, o nome mais comum é Ravi.

O resultado confirma a forte retomada de popularidade de Helena, que já foi um dos nomes mais escolhidos no país na década de 1950. Após um período de menor destaque, o nome voltou a ganhar força nos últimos anos. Em 2015, ocupava apenas a 45ª posição no ranking nacional. Dois anos depois, subiu para o 21º lugar e, em 2019, já figurava entre os 15 mais registrados.

A liderança entre os nomes femininos começou em 2020 e se manteve nos anos seguintes, com exceção de 2022, quando Helena foi superada por Maria Alice. Desde então, o nome voltou ao topo da preferência nacional.

O levantamento foi elaborado pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), com base nos registros de nascimento realizados em cartórios de todo o país e reunidos no Portal da Transparência do Registro Civil.

Veja os nomes mais registrados no país em 2025:

Helena: 28.271 Ravi: 21.982 Miguel: 21.654 Maite: 20.677 Cecilia: 20.378 Heitor: 17.751 Arthur: 17.514 Maria Cecilia: 16.889 Theo: 16.766 Aurora: 16.506

Nomes femininos:

Helena: 28.271 Maite: 20.677 Cecilia: 20.378 Maria Cecilia: 16.889 Aurora: 16.506 Alice: 14.777 Laura: 14.487 Antonella: 10.436 Isis: 10.378 Heloisa: 9.703

Nomes masculinos:

Ravi: 21.982 Miguel: 21.654 Heitor: 17.751 Arthur: 17.514 Theo: 16.766 Gael: 16.201 Bernardo: 15.395 Davi: 14.425 Noah: 14.182 Samuel: 14.021