Assine
overlay
Início Nacional
BOATO

Banco central vai lançar nota de R$ 9 em homenagem a Ronaldo Fenômeno?

Imagem que circula nas redes sociais mostra o rosto do craque e o número 9 estampado em uma cédula

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
11/12/2025 10:53

compartilhe

SIGA
x
Publicações nas redes sociais anunciam nova cédula de real, mas nada disso existe de verdade
Publicações nas redes sociais anunciam nova cédula de real, mas nada disso existe de verdade crédito: Reprodução / Facebook

A imagem de uma cédula de Real, no valor de R$ 9 com o rosto estampado do jogador Ronaldo Fenômeno tem circulado nas redes sociais. A proposta, segundo as publicações, é homenagear o craque em decorrência da Copa de 2026. Mas tudo não passa de uma fake news.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Os canais oficiais do Banco Central (BC) e da Casa da Moeda — responsável pela fabricação das notas — não mostram qualquer comunicado, plano ou anúncio sobre uma nova cédula de R$ 9. As cédulas de real atualmente são emitidas nos valores de R$ 2, R$ 5, R$ 10, R$ 20, R$ 50, R$ 100 e R$ 200.

Leia Mais

Criar uma nova nota de real com o valor do boato fugiria ao padrão estabelecido e exigiria ampla divulgação oficial, o que não ocorreu. Além disso, quando o BC lança cédulas comemorativas, mantém valores já existentes, como a nota de R$ 10 criada em 2000 para marcar os 500 anos do Descobrimento do Brasil.

Nada disso se aplica à suposta homenagem a Ronaldo.

A imagem que viralizou não passa de uma montagem digital. A peça apresenta sinais característicos de conteúdo criado por Inteligência Artificial (IA), cada vez mais usada para gerar imagens hiper-realistas ou fantasiosas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Embora tente imitar o estilo das cédulas brasileiras — fontes, padrões e cores — a suposta nota não tem marcas d’água, elementos de segurança ou a precisão gráfica necessária para uma cédula oficial.

Tópicos relacionados:

banco-central brasil dinheiro fake-news ronaldo-fenomeno

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay