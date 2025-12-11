Banco central vai lançar nota de R$ 9 em homenagem a Ronaldo Fenômeno?

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A imagem de uma cédula de Real, no valor de R$ 9 com o rosto estampado do jogador Ronaldo Fenômeno tem circulado nas redes sociais. A proposta, segundo as publicações, é homenagear o craque em decorrência da Copa de 2026. Mas tudo não passa de uma fake news.

Os canais oficiais do Banco Central (BC) e da Casa da Moeda — responsável pela fabricação das notas — não mostram qualquer comunicado, plano ou anúncio sobre uma nova cédula de R$ 9. As cédulas de real atualmente são emitidas nos valores de R$ 2, R$ 5, R$ 10, R$ 20, R$ 50, R$ 100 e R$ 200.

Criar uma nova nota de real com o valor do boato fugiria ao padrão estabelecido e exigiria ampla divulgação oficial, o que não ocorreu. Além disso, quando o BC lança cédulas comemorativas, mantém valores já existentes, como a nota de R$ 10 criada em 2000 para marcar os 500 anos do Descobrimento do Brasil.

Nada disso se aplica à suposta homenagem a Ronaldo.

A imagem que viralizou não passa de uma montagem digital. A peça apresenta sinais característicos de conteúdo criado por Inteligência Artificial (IA), cada vez mais usada para gerar imagens hiper-realistas ou fantasiosas.

Embora tente imitar o estilo das cédulas brasileiras — fontes, padrões e cores — a suposta nota não tem marcas d’água, elementos de segurança ou a precisão gráfica necessária para uma cédula oficial.