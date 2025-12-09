Cédulas antigas do Real: saiba até quando valem e como fazer a troca

O Banco Central do Brasil iniciou, em julho de 2024, a retirada de circulação das cédulas da primeira família do Real, emitidas a partir de 1994, conforme determinação publicada no Diário Oficial da União. Para quem ainda possui essas notas, a informação mais importante é que elas não perderam o valor e continuam sendo aceitas em todo o território nacional. A substituição faz parte de um processo contínuo de modernização para remover do mercado exemplares muito desgastados.

A troca acontece de forma gradual. À medida que as notas antigas são utilizadas no comércio e chegam aos bancos por meio de depósitos, as instituições financeiras as separam e as enviam ao Banco Central. Uma vez recolhidas, elas são destruídas e não voltam mais a circular, sendo substituídas pelas cédulas da segunda família do Real, que possuem mais elementos de segurança.

Quais cédulas estão sendo substituídas?

As notas que estão saindo de circulação são todas as da primeira família do Real, que se caracterizam pelo formato e design originais de 1994. As cédulas de R$ 1, por exemplo, já são extremamente raras em circulação.

Os modelos em processo de substituição incluem os valores de:

R$ 1

R$ 2

R$ 5

R$ 10

R$ 20

R$ 50

R$ 100

A principal diferença visual entre as duas famílias está no tamanho. As notas mais antigas têm um tamanho padronizado, enquanto as da segunda família, lançadas a partir de 2010, possuem dimensões diferentes para cada valor, além de recursos gráficos mais avançados para dificultar a falsificação.

Como fazer a troca das notas antigas

Não existe um prazo final para a troca, e o Banco Central não estabeleceu uma data em que as cédulas antigas perderão seu valor. Portanto, não há motivo para pressa ou preocupação. O processo para realizar a troca é simples e integrado às atividades financeiras do dia a dia.

A maneira mais fácil de colocar essas notas em circulação é usá-las normalmente em pagamentos de compras e serviços. Todos os estabelecimentos comerciais são obrigados a aceitá-las. Outra opção é depositar o dinheiro em qualquer agência bancária. Ao fazer um depósito, o banco se encarrega de encaminhar as cédulas antigas ao Banco Central para que sejam devidamente processadas.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.