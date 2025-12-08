Assine
DEPENDENTE QUÍMICO

Paciente salta de ambulância em movimento durante transferência no Rio

O paciente seria dependente químico e estava sendo transferido de unidade

F
Repórter
08/12/2025 11:33

Paciente pulou da ambulância dentro de túnel no Rio de Janeiro (RJ)
Paciente pulou da ambulância dentro de túnel no Rio de Janeiro (RJ) crédito: Reprodução/Redes sociais

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um paciente de 47 anos saltou de uma ambulância em movimento durante uma transferência médica na tarde de sábado (5/12) no Túnel Zuzu Angel, na zona sul do Rio de Janeiro (RJ). 

Imagens captadas por pessoas que passavam pelo local mostram o homem deitado no chão. Um motociclista que gravava a situação ficou ao lado da vítima até que a ambulância retornasse para buscá-lo. 

O paciente seria dependente químico e estava sendo transferido de unidade. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, ele saiu do CER (Centro de Emergência Regional) da Barra da Tijuca para ir ao CAPS (Centro de Atencão Psicossocial) Maria do Socorro, na Rocinha. 

O homem pulou do veículo para tentar fugir. Ainda conforme a pasta, ele enganou os socorristas, conseguiu destravar a porta traseira e saltou do carro enquanto passavam pelo túnel Zuzu Angel.

A ambulância retornou para resgatá-lo minutos depois. A direção municipal informou que ele foi contido e levado ao CAPS, onde tomou banho, vestiu-se sozinho e saiu por conta própria da unidade, 40 minutos depois.

