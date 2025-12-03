Shein volta a BH com loja pop-up; saiba como retirar ingressos

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A SHEIN, gigante do varejo de moda, está de volta a Belo Horizonte com uma nova loja pop-up. O espaço funcionará entre os dias 10 e 14 de dezembro no Shopping Pátio Savassi, na região Centro Sul da capital. A expectativa é receber mais de 15 mil visitantes, o triplo do público registrado na edição anterior, em 2023.

A loja temporária oferecerá cerca de 12 mil peças de marcas próprias da varejista, com preços a partir de R$ 14,90. A entrada será gratuita, mas os interessados precisarão fazer um agendamento prévio online, que começa a ser liberado no dia 5 de dezembro, para garantir uma experiência de compra mais organizada.

Todos os itens da loja terão 10% de desconto. Para compras acima de R$ 399, o abatimento sobe para 20%, e o cliente também ganha um brinde exclusivo. A mesma condição será válida para quem comprar pelo site os produtos selecionados para o evento, utilizando um cupom promocional.

Para o público que não poderá comparecer presencialmente à loja, a SHEIN lançará uma landing page exclusiva, onde será possível adquirir os produtos disponíveis na pop-up. Os consumidores também poderão utilizar o cupom promocional SHEIN25BH, garantindo acesso à mesma mecânica de descontos aplicada no espaço físico.

Preparação para o Natal

Esta é a segunda vez que a marca instala um ponto de venda físico na capital mineira. A primeira experiência, em julho de 2023, atraiu mais de 5 mil pessoas e teve ingressos esgotados em poucos minutos. A nova edição terá um dia a mais de funcionamento e um catálogo de produtos ampliado, aproveitando o movimento pré-Natal.

O novo espaço terá decoração inspirada na flora mineira, com referências às plantas de café. O ambiente contará com provadores e áreas temáticas para fotos, conectando moda e elementos da cultura local. A curadoria de produtos foi pensada para o público da região, com opções que vão da moda casual à de festa.

Haverá linhas femininas, masculinas, infantis, plus size e até para pets. Marcas conhecidas da plataforma, como DAZY e MOTF, estarão disponíveis ao lado da Cajuni, que conta com a participação de designers brasileiros. A experiência também incluirá uma parceria com a marca de cosméticos Salon Line, que terá um estande exclusivo com produtos para cabelo.

Além disso, a SHEIN apoiará uma ação social durante o evento. Os visitantes serão convidados a participar da campanha “Papai Noel dos Correios”, com a possibilidade de adotar cartinhas de crianças em situação de vulnerabilidade.

Como visitar a loja da SHEIN

O acesso à loja pop-up da SHEIN será gratuito, mas controlado por agendamento prévio. A reserva dos ingressos deve ser feita no site da Sympla para garantir o controle do fluxo de pessoas e uma visita mais confortável.

O primeiro lote de vagas será liberado no dia 5 de dezembro, ao meio-dia. Novas oportunidades de agendamento surgirão nos dias 6 e 7 de dezembro, sempre no mesmo horário. A medida busca organizar a entrada e evitar longas filas.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.