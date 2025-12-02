Jovem atacado por leoa morreu por hemorragia no pescoço, aponta perícia
Laudo indica ferimentos perfurantes e contundentes nos vasos cervicais de Gerson Machado, que invadiu o recinto do animal em um zoológico de João Pessoa
compartilheSIGA
O jovem Gerson de Melo Machado, de 19 anos, morreu por hemorragia causada por ferimentos no pescoço após invadir o recinto de uma leoa no Parque Arruda Câmara, em João Pessoa, neste domingo (30). A perícia do Instituto de Polícia Científica confirmou lesões perfurantes e contundentes nos vasos cervicais. O animal atacou somente após entrar em grande estresse.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O que revelou o laudo pericial?
A necrópsia indicou que a morte ocorreu por hemorragia resultante dos ferimentos na região cervical. O laudo também registrou que a leoa não consumiu nenhuma parte do corpo. Um exame toxicológico complementar foi solicitado e deve ser concluído em até 45 dias.
O zoológico foi fechado após o ataque, e as visitas foram suspensas sem previsão de reabertura. A Polícia Militar e o IPC foram acionados para atender a ocorrência.
Como foi o velório e quem eram os familiares?
O corpo foi sepultado na tarde de segunda-feira no Cemitério do Cristo, na capital paraibana. O velório reuniu familiares e integrantes da assistência social que acompanhavam o jovem. A família relatou que a avó, com quem Gerson morava no bairro de Mangabeira, foi a mais abalada.
O que aconteceu com a leoa após o ataque?
A leoa Leona, nascida no zoológico há 19 anos, não será sacrificada. A direção informou que o animal está sob cuidados técnicos devido ao alto nível de estresse.
O veterinário do parque, Thiago Nery, afirmou que a leoa ficou "estressada" e "em choque". Ele explicou que a contenção ocorreu sem tranquilizantes. "Ele obedeceu e voltou para o recinto, mas houve demora porque estava muito estressado e em choque", disse o profissional.