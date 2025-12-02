Assine
overlay
Início Nacional
Tragédia na Paraíba

Jovem atacado por leoa morreu por hemorragia no pescoço, aponta perícia

Laudo indica ferimentos perfurantes e contundentes nos vasos cervicais de Gerson Machado, que invadiu o recinto do animal em um zoológico de João Pessoa

Publicidade
Carregando...
CP
Carlos Palermo
CP
Carlos Palermo
Repórter
02/12/2025 17:59

compartilhe

SIGA
x
Perícia aponta hemorragia no pescoço como causa da morte de jovem atacado por leoa
Gerson de Melo Machado, de 19 anos, morreu após ser atacado por uma leoa no Parque Arruda Câmara, na capital da Paraíba crédito: Tupi

O jovem Gerson de Melo Machado, de 19 anos, morreu por hemorragia causada por ferimentos no pescoço após invadir o recinto de uma leoa no Parque Arruda Câmara, em João Pessoa, neste domingo (30). A perícia do Instituto de Polícia Científica confirmou lesões perfurantes e contundentes nos vasos cervicais. O animal atacou somente após entrar em grande estresse.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O que revelou o laudo pericial?

A necrópsia indicou que a morte ocorreu por hemorragia resultante dos ferimentos na região cervical. O laudo também registrou que a leoa não consumiu nenhuma parte do corpo. Um exame toxicológico complementar foi solicitado e deve ser concluído em até 45 dias.

O zoológico foi fechado após o ataque, e as visitas foram suspensas sem previsão de reabertura. A Polícia Militar e o IPC foram acionados para atender a ocorrência.

Homem foi atacado após invadir jaula da leoa Leona, nascida no zoológico há 19 anos. Foto: Reprodução

Como foi o velório e quem eram os familiares?

O corpo foi sepultado na tarde de segunda-feira no Cemitério do Cristo, na capital paraibana. O velório reuniu familiares e integrantes da assistência social que acompanhavam o jovem. A família relatou que a avó, com quem Gerson morava no bairro de Mangabeira, foi a mais abalada.

O que aconteceu com a leoa após o ataque?

A leoa Leona, nascida no zoológico há 19 anos, não será sacrificada. A direção informou que o animal está sob cuidados técnicos devido ao alto nível de estresse.

O veterinário do parque, Thiago Nery, afirmou que a leoa ficou "estressada" e "em choque". Ele explicou que a contenção ocorreu sem tranquilizantes. "Ele obedeceu e voltou para o recinto, mas houve demora porque estava muito estressado e em choque", disse o profissional.

Tópicos relacionados:

ataque brasil hemorragia jovem leoa morte

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay