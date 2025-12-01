Papai Noel é preso em shopping suspeito de estupro de vulnerável
Delegacia cumpriu mandado no centro comercial de Lages, Santa Catarina, para impedir contato do suspeito com crianças
Um homem de 67 anos foi preso preventivamente na última quinta-feira (27/11) em Lages, em Santa Catarina, suspeito de estupro de vulnerável. Ele trabalhava como Papai Noel em um shopping da cidade quando agentes da Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso (DPCAMI) cumpriram o mandado de prisão.
Segundo a delegada Bruna Viana, responsável pela investigação, o inquérito foi instaurado após uma denúncia. As apurações indicam que os crimes atribuídos ao suspeito ocorreram fora do shopping, envolvendo uma menor de idade.
A prisão no local de trabalho, conforme a delegada, foi realizada para interromper imediatamente qualquer possibilidade de contato do investigado com crianças devido à função que exercia.
O que disse o shopping após a prisão?
Em nota, a administração do shopping informou que o contrato com o profissional foi encerrado assim que a prisão foi confirmada. O estabelecimento destacou que a contratação seguiu os procedimentos legais previstos e que não havia registros que impedissem sua atuação no momento da admissão.
A administração afirmou ainda que colabora com as autoridades e repudiou qualquer forma de violência contra menores.
Após a prisão, o homem foi encaminhado ao Presídio Regional de Lages, onde permanece à disposição da Justiça. Ele não teve o nome divulgado devido ao sigilo aplicado a processos que envolvem crimes contra a dignidade sexual de vulneráveis.