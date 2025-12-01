Papai Noel é preso em shopping suspeito de estupro de vulnerável

Um homem de 67 anos foi preso preventivamente na última quinta-feira (27/11) em Lages, em Santa Catarina, suspeito de estupro de vulnerável. Ele trabalhava como Papai Noel em um shopping da cidade quando agentes da Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso (DPCAMI) cumpriram o mandado de prisão.

Segundo a delegada Bruna Viana, responsável pela investigação, o inquérito foi instaurado após uma denúncia. As apurações indicam que os crimes atribuídos ao suspeito ocorreram fora do shopping, envolvendo uma menor de idade.

A prisão no local de trabalho, conforme a delegada, foi realizada para interromper imediatamente qualquer possibilidade de contato do investigado com crianças devido à função que exercia.

O que disse o shopping após a prisão?

Em nota, a administração do shopping informou que o contrato com o profissional foi encerrado assim que a prisão foi confirmada. O estabelecimento destacou que a contratação seguiu os procedimentos legais previstos e que não havia registros que impedissem sua atuação no momento da admissão.

A administração afirmou ainda que colabora com as autoridades e repudiou qualquer forma de violência contra menores.

Após a prisão, o homem foi encaminhado ao Presídio Regional de Lages, onde permanece à disposição da Justiça. Ele não teve o nome divulgado devido ao sigilo aplicado a processos que envolvem crimes contra a dignidade sexual de vulneráveis.