Assine
overlay
Início Nacional
'BOM VELHINHO'

Papai Noel é preso em shopping suspeito de estupro de vulnerável

Delegacia cumpriu mandado no centro comercial de Lages, Santa Catarina, para impedir contato do suspeito com crianças

Publicidade
Carregando...
CB
Cadu Bruno
CB
Cadu Bruno
Repórter
01/12/2025 16:39

compartilhe

SIGA
x
Papai Noel é preso em shopping suspeito de estupro de vulnerável
Papai Noel é preso em shopping suspeito de estupro de vulnerável crédito: Tupi

Um homem de 67 anos foi preso preventivamente na última quinta-feira (27/11) em Lages, em Santa Catarina, suspeito de estupro de vulnerável. Ele trabalhava como Papai Noel em um shopping da cidade quando agentes da Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso (DPCAMI) cumpriram o mandado de prisão.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a delegada Bruna Viana, responsável pela investigação, o inquérito foi instaurado após uma denúncia. As apurações indicam que os crimes atribuídos ao suspeito ocorreram fora do shopping, envolvendo uma menor de idade.

Leia Mais

A prisão no local de trabalho, conforme a delegada, foi realizada para interromper imediatamente qualquer possibilidade de contato do investigado com crianças devido à função que exercia.

O que disse o shopping após a prisão?

Em nota, a administração do shopping informou que o contrato com o profissional foi encerrado assim que a prisão foi confirmada. O estabelecimento destacou que a contratação seguiu os procedimentos legais previstos e que não havia registros que impedissem sua atuação no momento da admissão.

A administração afirmou ainda que colabora com as autoridades e repudiou qualquer forma de violência contra menores.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para seu dia

Após a prisão, o homem foi encaminhado ao Presídio Regional de Lages, onde permanece à disposição da Justiça. Ele não teve o nome divulgado devido ao sigilo aplicado a processos que envolvem crimes contra a dignidade sexual de vulneráveis.

Tópicos relacionados:

brasil estupro-de-vulneravel papai-noel policia-civil santa-catarina suspeito-de-estupro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay