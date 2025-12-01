'Uai' e mais 6 expressões que só quem é de Minas Gerais entende

Se você já conversou com alguém de Minas Gerais, certamente se deparou com um jeito único de falar. O famoso "mineirês" é um patrimônio cultural que transforma uma simples conversa em uma experiência cheia de musicalidade e expressões curiosas, capazes de confundir quem é de fora do estado.

Mais do que um sotaque, o vocabulário mineiro é rico em gírias e termos que carregam história e tradição. Para ajudar a decifrar esse dialeto tão particular, reunimos algumas das expressões mais comuns e seus significados. Assim, você não fica perdido da próxima vez que ouvir um "trem bão" por aí.

Algumas das expressões mais famosas de Minas Gerais

Uai

Essa é, sem dúvida, a palavra mais emblemática de Minas. "Uai" não tem uma tradução literal e sua força está na versatilidade. Pode ser usada para expressar surpresa, espanto, dúvida ou concordância. É a interjeição perfeita para iniciar, pontuar ou finalizar qualquer frase, servindo como uma verdadeira assinatura mineira.

Trem

Esqueça o transporte sobre trilhos. Para o mineiro, "trem" é a palavra que substitui praticamente qualquer coisa. Pode ser um objeto, uma situação, uma comida ou até um sentimento. Na dúvida sobre o nome de algo, basta chamar de "trem" que todo mundo entende. Por exemplo: “Pega aquele trem ali pra mim”.

Arredar

Com um significado simples e direto, "arredar" é o mesmo que mover, afastar ou chegar para o lado. É comum ouvir um pedido como “arreda a cadeira um pouco” em uma mesa cheia ou um “arreda o pé daí” para quem está no caminho. É um verbo que indica movimento e deslocamento no dia a dia.

Nó! ou Nuh!

Essa é a versão compacta e popular de "Nossa Senhora!". Trata-se de uma interjeição usada para demonstrar grande surpresa ou admiração. A intensidade do sentimento geralmente define a pronúncia, que pode se estender para um "nóóóó" em momentos de maior espanto. É a reação imediata a algo impressionante.

Sô

Abreviação carinhosa de “senhor” ou “senhora”, “sô” é um vocativo clássico usado no final das frases para demonstrar familiaridade e cordialidade. Não se engane com a formalidade da palavra original; o “sô” é um sinal de proximidade, como em: “Como vai, sô?” ou “Pode pegar pra mim, sô?”.

Bão

Esta é a versão mineira e contraída de “bom”. Essencial em qualquer diálogo, “bão” pode ser uma pergunta, uma resposta ou um adjetivo. É muito comum ouvir cumprimentos como “Tudo bão?” ou elogios como “Que trem bão!”. É uma palavra simples que carrega toda a essência da positividade mineira.

Largar mão

Essa expressão é um conselho para desistir de algo ou deixar um assunto para lá. "Largar mão" significa abandonar uma ideia, parar de insistir em uma situação que não tem solução ou simplesmente não se preocupar mais com determinado problema. É o jeito mineiro de dizer "deixa pra lá".

