Temporal provoca alagamentos, granizo e transtornos no Rio e Grande Rio

A cidade do Rio de Janeiro registrou chuva muito forte em diversos bairros na noite dessa sexta-feira (28/11). As sirenes de desocupação foram acionadas em comunidades da Zona Norte após os acumulados superarem 50 milímetros em uma hora.

Segundo o Centro de Operações e Resiliência da prefeitura, entre sexta e a madrugada deste sábado (29) foram contabilizadas 43 ocorrências relacionadas à chuva. O balanço foi divulgado às 5h46.

Bairros mais atingidos

As áreas com maior intensidade de chuva foram:

Tijuca

Grajaú

Piedade

A Avenida Brasil registrou bolsões d’água tanto na altura do Piscinão de Ramos quanto na região da Fiocruz, comprometendo o trânsito nos dois sentidos.

Na cidade de Japeri, na Baixada Fluminense, moradores relataram e registraram queda de granizo durante o temporal.

Ocorrências registradas

Das 43 ocorrências:

41 eram bolsões d’água já encerrados, distribuídos por bairros como Benfica, Ramos, Méier, Del Castilho, Cascadura, Maria da Graça, Engenho Novo, Grajaú, Tijuca, Ilha do Governador, Taquara, Gávea e outros.

Houve queda de árvore sobre fiação em Ramos.

Um alagamento segue em aberto na Estrada de Manguinhos.

Sirenes acionadas

A Defesa Civil informou o acionamento de 11 sirenes com aviso de desocupação em sete comunidades:

Ouro Preto

Alemão

Joaquim de Queiroz

Nova Brasília

Palmeiras

Parque Alvorada

Piancó

A primeira sirene tocou às 20h30, na comunidade Ouro Preto, no Lins de Vasconcelos.

Estágios operacionais da cidade

20h32 (sexta, 28/11): Rio entrou no Estágio 2, após registros de chuva forte em pelo menos duas estações.

1h15 (sábado, 29/11): Com a redução da intensidade da chuva e ausência de previsão de novos núcleos moderados, o município voltou ao Estágio 1.

Até o momento, não há previsão de chuva para este sábado.