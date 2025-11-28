Cachoeira artificial de garrafa PET vira atração sustentável

Em vez de água corrente sobre pedras, em Magé, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, existe uma cascata de garrafas plásticas que refletem a luz do sol. O que antes era lixo espalhado pela Baía de Guanabara se transformou em uma cena que atrai olhares curiosos para a cidade.

Pneus, garrafas PET e resíduos de poluição sustentam uma cachoeira artificial de 25 metros, na Área de Proteção Ambiental da Região Serrana de Petrópolis (APA Petrópolis), uma das áreas mais antigas de preservação ambiental do Brasil.

A cascata representa que, o que às vezes é um problema, pode virar solução, misturando turismo, reflorestamento e educação ambiental. O projeto atualmente é considerado um símbolo de sustentabilidade.

O trabalho já retirou cerca de 40 toneladas de lixo das águas de acordo com o G1. A água da cacheira também não vem de nascentes, e sim de um sistema de captação e tratamento de água da chuva, que bombeia, internamente na estrutura, o líquido filtrado para o topo da cascata.

O que começou como uma intervenção local rapidamente ganhou fama, atraindo visitantes e moradores que buscam um cenário único para fotos. Mais do que um ponto turístico, a cachoeira de PET se tornou uma ferramenta de educação ambiental, provocando reflexão sobre consumo e o destino dos resíduos sólidos.

Arte que inspira conscientização

Diferentemente de uma cachoeira natural, essa obra carrega uma mensagem urgente. Cada garrafa utilizada na estrutura representa um item que deixou de poluir rios e aterros sanitários. O projeto demonstra, na prática, como a criatividade pode ser uma aliada do meio ambiente.

A instalação está localizada em um espaço público e pode ser visitada gratuitamente. Por não se tratar de um parque estruturado, recomenda-se que os interessados busquem informações atualizadas sobre a localização exata em Magé e visitem o local com respeito pela comunidade do entorno. A iniciativa reforça o potencial de ações locais para gerar um impacto positivo e duradouro.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata