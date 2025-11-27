Assine
overlay
Início Nacional
BAHIA

11 ararinhas-azuis recapturadas são infectadas com vírus letal

As ararinhas afetadas foram repatriadas da Europa e fazem parte do Programa de Reintrodução da Ararinha-Azul, em Curaçá (BA)

Publicidade
Carregando...
RP
Raphaela Peixoto - Correio Braziliense
RP
Raphaela Peixoto - Correio Braziliense
Repórter
27/11/2025 13:22 - atualizado em 27/11/2025 13:31

compartilhe

SIGA
x
ICMBio confirma vírus letal em 11 ararinhas-azuis recapturadas na Bahia
ICMBio confirma vírus letal em 11 ararinhas-azuis recapturadas na Bahia crédito: Reprodução/ICMBio/Camile Lugarini

Ararinhas-azuis testaram positivo para circovírus na Bahia, conforme confirmou o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) na quarta-feira (26/11). Ao todo, 11 aves foram infectadas. O vírus é letal para as aves na maioria dos casos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo o ICMBio, as análises foram realizadas após suspeitas de contaminação no grupo de ararinhas reintroduzido na Caatinga. As investigações seguem para identificar a origem do vírus. Como medida imediata, as aves infectadas serão separadas das não contaminadas, e novos protocolos de biossegurança serão implementados.

As ararinhas afetadas foram repatriadas da Europa e fazem parte do Programa de Reintrodução da Ararinha-Azul, em Curaçá (BA). Soltas na natureza desde 2022, elas foram recapturadas no início deste mês para avaliação sanitária suspeita da infecção.

A primeira ocorrência de circovírus havia sido registrada em maio. Desde então, o ICMBio colocou em funcionamento um Sistema de Comando de Incidente para coordenar a chamada “Emergência Circovírus” e conter a disseminação do vírus entre ararinhas e outros psitacídeos da região.

Vistorias realizadas pelo ICMBio, em parceria com o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia (Inema) e a Polícia Federal, identificaram descumprimentos de biossegurança no Criadouro para Fins Científicos do Programa de Reintrodução da Ararinha-Azul. A unidade recebeu uma notificação e, após reincidência, foi autuada em aproximadamente R$ 1,8 milhão, valor também atribuído ao diretor do criadouro.

Leia Mais

Também foi determinada a realização de limpeza e desinfecção diárias das instalações e dos utensílios, incluindo os comedouros destinados à alimentação de aves silvestres, que apresentavam acúmulo de sujeira e fezes ressecadas. Além disso, exigiu-se o uso obrigatório de equipamentos de proteção individual pelos funcionários, após sucessivas constatações de que realizavam o manejo dos animais usando chinelos, bermuda e camiseta.

 

Tópicos relacionados:

ararinhas-azuis bahia icmbio virus

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay