Vírus letal: OMS confirma mortes e surto de Marburg, primo do Ebola

Vírus foi inicialmente detectado na Alemanha Ocidental, em 1967 (foto: Getty Images)

A Organização Mundial de Saúde (OMS) e autoridades de saúde da Guiné, na África Oriental, confirmaram um surto do vírus de Marburg, doença altamente infecciosa da mesma família do vírus que causa o Ebola. A OMS disse que o vírus precisava ser "interrompido em seu caminho". Foram confirmadas nove mortes e 16 suspeitos na Guiné Equatorial. A taxa média de mortes pela doença é de 50%.





A doença do vírus de Marburg é transmitida às pessoas por morcegos frugívoros e se espalha entre humanos por meio da transmissão de fluidos corporais.



Os casos são extremamente raros, com o último grande surto em Angola em 2005.

É uma doença grave, geralmente fatal, com sintomas que incluem dor de cabeça, febre, dores musculares, vômitos com sangue e sangramento.

Ainda não existe tratamento para Marburg, mas os médicos dizem que beber bastante água e tratar sintomas específicos aumenta as chances de sobrevida do paciente.

Amostras retiradas do paciente guineense, que já morreu, foram testadas em laboratórios do país e deram resultado positivo para o vírus de Marburg.

Ele foi identificado em Guéckédou na semana passada, a mesma região onde foram encontrados casos recentes de ebola, em um surto que agora acabou. A diretora da OMS para a África, a botsuanense Matshidiso Moeti, disse que o vírus tem potencial para se "espalhar por toda parte".

Mas ela elogiou "o estado de alerta e a rápida ação investigativa dos profissionais de saúde da Guiné".



Autoridades tentam agora encontrar pessoas que possam ter estado em contato com o homem que morreu.



Quatro contatos de alto risco, incluindo um trabalhador de saúde, foram identificados, além de 146 outros que poderiam ter sido expostos ao vírus, diz a epidemiologista Krutika Kuppalli, que tem acompanhado o caso, à BBC.

Os sistemas implantados na Guiné e nos países vizinhos para controlar os recentes surtos de Ebola estão sendo retomados em resposta ao vírus de Marburg.



Na África, surtos anteriores e casos esporádicos foram notificados em Angola, República Democrática do Congo, Quênia,

África do Sul e Uganda, afirma a OMS.



O primeiro surto de Marburg ocorreu na Alemanha em 1967, onde sete pessoas morreram.

O vírus matou mais de 200 pessoas em Angola em 2005, o surto mais mortal já registrado, de acordo com a OMS.

