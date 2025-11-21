Assine
overlay
Início Nacional
FOFURA

Vídeo: pai se diverte ao ver filha suja de lama e recebe resposta inesperada

Criança chamada Clarice respondeu com firmeza às provocações bem-humoradas do pai

Publicidade
Carregando...
TD
Tupi Digital
TD
Tupi Digital
Repórter
21/11/2025 11:51

compartilhe

SIGA
x
Vídeo: pai se diverte ao ver filha suja de lama e recebe resposta inesperada
Vídeo: pai se diverte ao ver filha suja de lama e recebe resposta inesperada crédito: Tupi

Uma criança apareceu completamente coberta de lama, divertindo o pai, que reagiu com risadas e provocações na volta para casa. A cena ocorreu durante uma brincadeira ao ar livre, quando ele afirmou que não a deixaria entrar no carro por causa da sujeira. A menina respondeu sem hesitar.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Confira o vídeo

 

Leia Mais

O que o pai disse à filha?

O pai brincou que Clarice precisaria lavar a própria roupa depois de chegar tão suja. Diante disso, ela respondeu: "eu lavo". A naturalidade da pequena chamou atenção no momento.

Quando ele afirmou que ela teria de voltar para casa andando, Clarice ficou séria. Em seguida, virou as costas e começou a caminhar, como se aceitasse o desafio.

O pai então disse: "é mentira, volta aqui!". A menina, mantendo a atitude, respondeu: "eu acho bom mesmo".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


Por que a cena chamou atenção?

A situação destacou o contraste entre as brincadeiras tradicionais ao ar livre e a desenvoltura da criança diante do humor do pai. A troca entre os dois evidenciou espontaneidade e confiança.

Tópicos relacionados:

crianca entretenimento lama pai

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay