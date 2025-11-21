Vídeo: pai se diverte ao ver filha suja de lama e recebe resposta inesperada
Criança chamada Clarice respondeu com firmeza às provocações bem-humoradas do pai
Uma criança apareceu completamente coberta de lama, divertindo o pai, que reagiu com risadas e provocações na volta para casa. A cena ocorreu durante uma brincadeira ao ar livre, quando ele afirmou que não a deixaria entrar no carro por causa da sujeira. A menina respondeu sem hesitar.
Confira o vídeo
O que o pai disse à filha?
O pai brincou que Clarice precisaria lavar a própria roupa depois de chegar tão suja. Diante disso, ela respondeu: "eu lavo". A naturalidade da pequena chamou atenção no momento.
Quando ele afirmou que ela teria de voltar para casa andando, Clarice ficou séria. Em seguida, virou as costas e começou a caminhar, como se aceitasse o desafio.
O pai então disse: "é mentira, volta aqui!". A menina, mantendo a atitude, respondeu: "eu acho bom mesmo".
Por que a cena chamou atenção?
A situação destacou o contraste entre as brincadeiras tradicionais ao ar livre e a desenvoltura da criança diante do humor do pai. A troca entre os dois evidenciou espontaneidade e confiança.