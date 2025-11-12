Economia
Criança sugere novo formato de macarrão e fábrica responde
“Olá, senhor Gianluca Di Tondo, CEO da Barilla. Sou Margherita, tenho nove anos e meio e como sempre a sua massa. Hoje (15 de julho de 2024) pensei em criar um novo tipo: as ‘tampas’ — sugeri até o nome, com o formato que se parece com a tampa de uma caneta! Se você gostar, pode criá-lo”", explicou Foto: Reprodução de Redes Sociais
Com a ajuda da mãe, Margherita decidiu escrever diretamente para Gianluca Di Tondo, CEO da Barilla, apresentando sua ideia. Depois de dois meses, a criança obteve uma resposta. Foto: Divulgação
Para a surpresa de todos, a CEO anunciou que havia encaminhado a ideia ao departamento de desenvolvimento. Semanas depois, concretizou a promessa e enviou uma caixa com o tipo de massa que ela pediu. Foto: Reprodução de Redes Sociais
A empresa aceitou a ideia e criou um protótipo usando impressão 3D. Embora o formato não esteja disponível comercialmente ainda, a história destaca a importância da inovação e da escuta ativa de todas as gerações Foto: Divulgação
A massa, portanto, com formato de caneta é uma excelente opção para os fãs de molho em massas, já que esse tipo é projetado para retê-lo. Assim, a Barilla valorizou a proposta, incentivando a imaginação e o pensamento inovador. Foto: Divulgação
“Querida Margherita, peço desculpas pelo atraso, mas estive muito ocupado com viagens a trabalho. Quero agradecer por ser tão fã da nossa massa. Muito obrigado também pela excelente ideia que você nos enviou. Inventar novos formatos de massa não é fácil, mas tenho certeza de que as suas ‘tampas’ seriam deliciosas", respondeu Di Tondo. Foto: Divulgação
A Barilla foi fundada no dia 28 de setembro de 1877 na cidade de Parma, localizada ao norte Itália, por Pietro Barilla, como uma modesta loja que vendia e fabricava artesanalmente pães e massas. Foto: Divulgação
Inicialmente a nova empresa contava apenas com uma grande mesa, um rolo de madeira para abrir a massa e um modesto forno. A ideia por trás de sua fundação era fornecer à vizinhança massas e pães frescos e feitos na hora. Foto: Divulgação
Em 1910, a empresa avançou do modelo artesanal para o industrial. Através da fábrica em Via Veneto, com 80 operários, produzia 8 toneladas de massa e 2 toneladas de pães por dia. Foto: Divulgação
Em 1952, a campanha “Com Massa Barilla é sempre domingo” (em italiano “Pasta Barilla é sempre domenica”) a marca venceu a Palma de Ouro da Publicidade e começou a expandir a venda de macarrão em solo italiano. Foto: Divulgação
No Brasil, a introdução da massa coube aos imigrantes Italianos da região Sul do país. O crescente interesse fez surgir pequenas fábricas de massa, tendo sempre como mão de obra, a família italiana. Foto: Divulgação
A massa do macarrão não contém muitos conservantes ou elementos que a tornem um alimento gorduroso. Tendo a presença de ingredientes como, farinha, água e sal, ela contribui para a circulação sanguínea como um todo. Foto: Divulgação
Além disso, possui uma quantidade de carboidratos, sendo recomendado para pessoas que buscam um pico de energia, especialmente para a prática de atividades físicas. Um dos alimentos preferidos de muitos atletas de alta performance. Foto: Divulgação
O alimento possui nutrientes importantes, como vitaminas do complexo B, que favorecem a produção de serotonina e são favoráveis na diminuição do estresse. Ajudam a manter o corpo e a mente em mais sintonia. Foto: Reprodução Prefeitura de Jundiaí
Uma porção relativamente pequena de macarrão já é suficiente para nos deixar saciados, rico em carboidrato. Isso é bom especialmente para pessoas que buscam a perda de peso. Foto: Instagram @barillabr
A opção integral tem um índice glicêmico mais baixo do que o macarrão branco, o que significa que ele é digerido mais lentamente e causa menores picos de açúcar no sangue. Foto: Divulgação
É uma fonte de várias vitaminas e minerais essenciais, incluindo vitamina B, ferro, magnésio e selênio, que desempenham papéis importantes na saúde do corpo. Foto: Imagem de Couleur por Pixabay
Existem diferentes tipos de macarrão. Entre as massas mais longas estão o Espaguete, Linguine, talharim, fettuccine, tagliatelle, pappardelle, aletria e bucatini. Foto: Instagram @barillabr
Em relação às massas curtas, existem o penne, rigatoni, fusilli, farfalle e chifferi. Estilos para todos os gostos, que conquistaram um lugar no coração do brasileiro, que ama pratos como o tradicional macarrão. Foto: Instagram @barillabr
Outro tipo de massas são as recheadas. Dentre esses estilos de macarrão, estão ravioli, capeletti, tortellini e guioza. Rápido e fácil de preparar, torna-se uma opção conveniente para refeições rápidas e saborosas, especialmente para aqueles com agendas ocupadas. Foto: Instagram @barillabr
Por outro lado, popularmente conhecido como miojo, o macarrão instantâneo é amplamente consumido, especialmente pela sua praticidade e rapidez no preparo. No entanto, é pobre em nutrientes essenciais, proteínas, fibras dietéticas. Foto: Divulgação
