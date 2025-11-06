Assine
Qual o coletivo de café?

O coletivo de café não tem a ver com a bebida e muita gente se surpreende com isso

Paulo Sena
Paulo Sena
Repórter
06/11/2025 20:54

Você conhece o coletivo de café?
Você conhece o coletivo de café? crédito: Tupi

Ao mencionar a palavra café, a maioria das pessoas logo pensa na bebida que anima manhãs em todo o mundo. No entanto, o termo no contexto agrícola possui um significado mais amplo e curioso dentro da língua portuguesa.

Entenda o significado de cafezal e suas variações regionais

O coletivo mais conhecido para café é cafezal. Diferente da bebida, cafezal se refere ao conjunto de plantas de café, o que é fundamental na agricultura brasileira. Em diferentes regiões, outros termos também são utilizados, mostrando a riqueza do idioma.

Confira algumas variações regionais amplamente encontradas:

  • Cafeal
  • Cafeeiral
  • Cafelana

 

Diferença entre tomar café e trabalhar em um cafezal

É fundamental notar a diferença no uso cotidiano do termo café. Tomar um café envolve a apreciação da bebida, enquanto trabalhar em um cafezal está associado ao plantio das plantas.

Esses contextos distintos reforçam como a palavra se adapta a diferentes situações do dia a dia.

Como o termo cafezal foi formado na língua portuguesa

A palavra cafezal surge da combinação de café com o sufixo -zal, típico para indicar conjuntos de plantas. Palavras como bananal e milharal também seguem essa lógica linguística.

Essa construção mostra a precisão e riqueza do vocabulário do português ao nomear agrupamentos vegetais.

Você conhece o coletivo de café?
Cafezal – Créditos: depositphotos.com / aln2311

Que curiosidades conectam o café à língua portuguesa?

O café tem grande papel social, cultural e econômico no Brasil. Expressões e termos específicos ligados ao cultivo do café reforçam sua importância na tradição nacional.

Ao entender coletivos como o de café, preservamos a diversidade e a riqueza idiomática da língua — aspectos que tornam o português tão único quanto a própria cultura do café.

