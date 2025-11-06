Assine
IMPROBIDADE

Militar é condenado por usar subordinados para fazerem afazeres domésticos

O ex-comandante da FAB mandava militares cortarem a grama de sua casa e lavarem o carro particular. Além disso, ele utilizava bens da corporação

Folhapress - Notícias
Folhapress - Notícias
06/11/2025 18:16 - atualizado em 06/11/2025 18:18

Destacamento de Controle do Espaço Aéreo da FAB em Barra das Garças
Destacamento de Controle do Espaço Aéreo da FAB em Barra das Garças crédito: Divulgação

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um ex-comandante da Força Aérea Brasileira (FAB) de Barra do Garças (MT) foi condenado por improbidade administrativa. Entre as infrações, o homem teria mandado militares da corporação fazerem serviços em sua casa.

Militar fez seus subordinados cortarem grama e arrumarem calhas na casa dele, diz o Ministério Público Federal (MPF). As irregularidades ocorreram entre os anos 2018 e 2019. O condenado, que não teve a identidade divulgada, comandava a unidade de Destacamento de Controle do Espaço Aéreo.

Funcionários também tiveram de reformar uma embarcação para uso pessoal do então comandante. Além disso, eram colocados para lavar carro e moto particulares do condenado, de acordo com denúncia apresentada pelo MPF.

O militar pegava bens da instituição para uso próprio. O MPF aponta que ele usava viaturas militares para ir até à casa da namorada e outros locais. Utilizava também galões de água, produtos de limpeza e eletrodomésticos da corporação em sua residência.

Ex-chefe também tinha o hábito de cobrar "cota de café". Ele buscava o produto no Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, em Brasília, e levava para a cidade onde comandava, cobrando o valor por unidade consumida por cada militar.

Justiça condenou o militar a sanções de R$ 35 mil ao todo. São elas: ressarcimento ao erário no valor de R$ 15,5 mil; perda dos bens acrescidos ilicitamente ao patrimônio, avaliados em R$ 2 mil; multa civil equivalente ao total do dano e do enriquecimento ilícito, no valor de R$ 17,5 mil e proibição de fazer negócios com o governo e de receber benefícios financeiros público por seis anos.

Decisão foi divulgada no dia 30 de outubro pelo ministério, mas cabe recurso. O réu já está reformado desde 2021, por isso, a Justiça não determinou a perda de seu cargo público.

Tópicos relacionados:

fab improbridade-administrativa

