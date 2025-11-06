Igor Coelho sugere papo com Pablo Marçal como solução social

Repórter no Núcleo de Criação Multimídia, onde atua na cobertura de projetos especiais e apresentadora da série "Sabia Não, Uai!", que explora a cultura mineira, além de outros conteúdos audiovisuais do Estado de Minas, Portal Uai e No Ataque.

Igor Coelho, apresentador e criador do Flow Podcast, defendeu o episódio com a participação de Pablo Marçal como a prova máxima de que o diálogo respeitoso entre opostos é o caminho para resolver problemas sociais. O formato podcast é uma ferramenta essencial para dar luz a determinado problema da sociedade e entender opiniões diferentes.

O podcaster explicou o porquê de escolher o vídeo que hoje ultrapassa 6,5 milhões de visualizações no YouTube. "Nós dois estávamos em posição de um pegar no pé do outro e a gente conseguiu fazer isso de forma amistosa, sem brigar. No fim das contas, concordamos em discordar, de forma saudável."

Nesta quinta-feira (6/11), Igor participou de uma palestra no RD Summit 2025, evento de venda e marketing realizado em São Paulo, e já havia citado a conversa com o coach e ex-candidato à presidência de 2022. Segundo ele, o episódio foi bem recebido tanto por quem gosta de Marçal quanto por quem não gosta e mostra que é possível conversar com alguém com quem tem ampla divergência.

A palestra de Igor, mediada por Theo Orosco, focou na importância de ouvir ativamente e respeitar ideais contrários. Há quase 10 anos no ar, o Flow se tornou uma referência no mercado, mesmo tendo começado quando o modelo de negócio era desconhecido.

Para o comunicador, o objetivo é instigar a troca, mas a maior dificuldade no caminho são as "pessoas paredes". Ele usou a analogia para descrever indivíduos que repelem a informação como a parede afasta a água lançada: “estão mais preocupados em formular suas respostas do que em entender a pergunta.”

"Eu olho para os episódios que eu fiz há um tempão atrás e eu sinto um pouco de vergonha de mim mesmo", admitiu. A vergonha, explica ele, não é das ideias, mas do jeito de se portar e falar.

No entanto, durante a entrevista exclusiva ao Estado de Minas, Igor 3k, como também é conhecido, disse que não gostaria de esquecer os conteúdos passados para poder regravar algum episódio antigo, pois vê essa evolução como parte do processo do qual sente orgulho.

Nem mesmo as conversas entusiasmantes para viver a experiência de novo. Para ele, diferentemente de erros, boas conversas podem ser refeitas e citou como exemplo a entrevista com Lúcia Helena Galvão: “na primeira, saí me sentindo burro, mas na segunda conversa foi muito melhor.

"Eu não trocaria nada que aconteceu na minha vida", concluiu, reforçando que os percalços o formaram.