Pablo Marçal assume plano por trás da briga com Datena

Meses após o episódio polêmico que viralizou nas redes sociais, Pablo Marçal decidiu abrir o jogo sobre o embate físico com José Luiz Datena, ocorrido durante um debate eleitoral em setembro do ano passado, na TV Cultura. Em entrevista ao programa No Alvo, do SBT, o influenciador político surpreendeu ao admitir que planejou a provocação que levou o apresentador a reagir de forma explosiva em rede nacional.

“Aproveito para pedir perdão ao Datena, porque percebi que ele era o mais frágil emocionalmente e instiguei para que fizesse alguma besteira”, confessou Marçal, em uma declaração direta e inesperada. Segundo ele, a tensão foi premeditada ao perceber que o apresentador poderia se desestabilizar com ataques verbais pontuais.

Cadeirada fora do roteiro

O influenciador explicou que esperava uma reação agressiva, mas menos intensa. “Ele veio com aquela cadeirada”, relembrou, detalhando o momento em que foi atingido na mão e acabou sofrendo uma fratura na costela. Marçal ainda afirmou que pretendia continuar no debate, mas foi convencido por seus assessores a buscar atendimento médico imediato.

“Eu tava tranquilo, mas minha respiração ficou reduzida a 30% e meus assessores insistiram em me levar ao hospital”, revelou. O político contou que só aceitou entrar na ambulância por precaução, após se lembrar de casos graves causados por pancadas semelhantes. “A ambulância já estava lá, então fui nela, mesmo achando que não precisava tanto assim”, relatou.

Pablo Marçal pede desculpas

A entrevista foi marcada por um novo tom de arrependimento. Ao encerrar o relato, Pablo Marçal voltou a se dirigir diretamente ao jornalista. “Sinceramente, não acho que tenha sido algo tão grave. Espero que o Datena possa me perdoar por ter provocado aquele abalo emocional nele naquele dia”, declarou, demonstrando desejo de reconciliação após o episódio que dividiu opiniões e gerou repercussão nacional.

