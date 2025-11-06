Filho é preso no Rio por manter pai de 77 anos em cárcere privado

A Polícia Militar prendeu nesta quarta-feira (5) um homem acusado de manter o próprio pai, de 77 anos, em situação de cárcere privado. A prisão ocorreu na Rua Chumbo, no bairro Coelho da Rocha, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

Segundo informações repassadas pelo Disque Denúncia e confirmadas por familiares, a vítima vinha sofrendo ameaças e agressões constantes. Os parentes relataram que já não sabiam mais como agir para interromper a violência doméstica.

Os policiais localizaram e prenderam Diogo Gonçalves da Silva, de 43 anos. De acordo com a corporação, ele era monitorado pela Agência de Inteligência do batalhão.

Homem tinha mandado de prisão e histórico de violência

Na 64ª DP (São João de Meriti), os policiais verificaram que havia um mandado de prisão preventiva contra Diogo, expedido pela 2ª Vara Criminal de São João de Meriti, por crime previsto no Estatuto do Idoso.

O suspeito foi encaminhado a uma unidade prisional da Secretaria de Administração Penitenciária do Rio (SEAP/RJ), onde permanece à disposição da Justiça.

A polícia informou ainda que Diogo já havia sido preso anteriormente, em abril de 2025, por lesão corporal, sendo liberado em maio após concessão de liberdade provisória e aplicação de medidas cautelares.