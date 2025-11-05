O mapa das barragens de risco no Brasil: sua cidade está na lista?

Exatos dez anos após o rompimento da barragem de Fundão em Mariana, na Região Central de Minas, o Brasil ainda convive com um cenário de risco em suas barragens de mineração. Dados da Agência Nacional de Mineração (ANM), de setembro de 2025, revelam que 91 estruturas em todo o país estão classificadas em algum nível de alerta ou emergência, exigindo monitoramento constante e planos de evacuação para as populações vizinhas.

Minas Gerais segue como o estado com o cenário mais preocupante, concentrando 31 barragens em situação de alerta ou emergência. Cidades históricas e importantes polos de mineração convivem diariamente com o trauma deixado pelos rompimentos das barragens de Fundão, em 2015, e de Brumadinho, em 2019.



O que significa uma barragem em nível de alerta ou emergência?

A classificação da ANM funciona como um termômetro do risco, com as seguintes categorias: nível de alerta e níveis de emergência 1, 2 e 3.

O nível de alerta é acionado quando é detectada uma anomalia que não implique em risco imediato à segurança, mas que deve ser controlada e monitorada.

O Nível de Emergência 1 diz respeito a anomalias que impliquem em potencial comprometimento de segurança da estrutura. Já o Nível 2 é declarado quando as ações para reverter o problema não são eficazes, indicando um agravamento do quadro. O Nível 3, o mais grave, significa que a ruptura é iminente ou já está em andamento.

Onde estão as estruturas mais críticas?

A maior parte das estruturas nos níveis de emergência está localizada em Minas Gerais (31). O Mato Grosso possui 16 barragens em alerta, e São Paulo conta com nove estruturas monitoradas de perto. Pará, Bahia e Amapá contam com sete em situação de risco.

A única barragem classificada como Nível 3 de Emergência atualmente está em Itatiaiuçu, na Região Metropolitana de BH.

As cidades que possuem barragens no Nível 2 são:

Marabá (PA) - 2 barragens

Brumadinho (MG) - 1 barragem

Ouro Preto (MG) - 3 barragens

Barão de Cocais (MG) - 1 barragem

Nível 1:

Presidente Figueiredo (AM) — 2

Nova Lima (MG) — 2

Ouro Preto (MG) — 3

Urussanga (SC) — 1

Nossa Senhora do Livramento (MT) — 9

Poconé (MT) — 3

Caldas (MG) — 2

Serra do Navio (AP) — 6

Maiquinique (BA) — 3

Itaituba (PA) — 3

Caçapava do Sul (RS) — 1

Arraias (TO) — 1

Pilar de Goiás (GO) — 1

Marabá (PA) — 1

Natividade (TO) — 1

Fortaleza de Minas (MG) — 1

Corumbá (MS) — 1

Godofredo Viana (MA) — 1

Pontes e Lacerda (MT) — 2

Brumadinho (MG) — 3

Ribeirão Branco (SP) — 1

Ariquemes (RO) — 2

Itabirito (MG) — 1

Ibiúna (SP) — 1

Barão de Cocais (MG) — 1

Minas do Leão (RS) — 1

Itabira (MG) — 1

Niquelândia (GO) — 1

Mogi das Cruzes (SP) — 1

Monte Mor (SP) — 1

Corumbataí (SP) — 1

Caetité (BA) — 4

Nova Era (MG) — 1

Mazagão (AP) — 1

Mariana (MG) — 1

Nível de Alerta:

Nova Lima (MG) — 2

São Tiago (MG) — 1

Nova Lacerda (MT) — 1

Santana de Parnaíba (SP) — 1

Barcarena (PA) — 1

Caldas (MG) — 1

Leme (SP) — 1

Mariana (MG) — 1

Ouro Preto (MG) — 2

Guararema (SP) — 1

Ariquemes (RO) — 1

Salto de Pirapora (SP) — 1

Rio Branco (MT) — 1

Barão de Cocais (MG) — 1

Conceição do Pará (MG) — 1

