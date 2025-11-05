Assine
overlay
Início Nacional
MINERAÇÃO

O mapa das barragens de risco no Brasil: sua cidade está na lista?

Dez anos após a tragédia de Mariana, dados da ANM mostram a situação atual das estruturas de mineração e os principais pontos de alerta no país

Publicidade
Carregando...
AP
Alice Pimenta*
AP
Alice Pimenta*
Repórter
05/11/2025 14:35 - atualizado em 05/11/2025 15:46

compartilhe

SIGA
x
O mapa das barragens de risco no Brasil: sua cidade está na lista?
Saiba quais são as cidades com barragens em situação de alerta em Minas e no Brasil crédito: Ascom/MDR

Exatos dez anos após o rompimento da barragem de Fundão em Mariana, na Região Central de Minas, o Brasil ainda convive com um cenário de risco em suas barragens de mineração. Dados da Agência Nacional de Mineração (ANM), de setembro de 2025, revelam que 91 estruturas em todo o país estão classificadas em algum nível de alerta ou emergência, exigindo monitoramento constante e planos de evacuação para as populações vizinhas. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Minas Gerais segue como o estado com o cenário mais preocupante, concentrando 31 barragens em situação de alerta ou emergência. Cidades históricas e importantes polos de mineração convivem diariamente com o trauma deixado pelos rompimentos das barragens de Fundão, em 2015, e de Brumadinho, em 2019. 

O que significa uma barragem em nível de alerta ou emergência?

A classificação da ANM funciona como um termômetro do risco, com as seguintes categorias: nível de alerta e níveis de emergência 1, 2 e 3.

O nível de alerta é acionado quando é detectada uma anomalia que não implique em risco imediato à segurança, mas que deve ser controlada e monitorada.

O Nível de Emergência 1 diz respeito a anomalias que impliquem em potencial comprometimento de segurança da estrutura. Já o Nível 2 é declarado quando as ações para reverter o problema não são eficazes, indicando um agravamento do quadro. O Nível 3, o mais grave, significa que a ruptura é iminente ou já está em andamento.

Leia Mais

Onde estão as estruturas mais críticas?

A maior parte das estruturas nos níveis de emergência está localizada em Minas Gerais (31). O Mato Grosso possui 16 barragens em alerta, e São Paulo conta com nove estruturas monitoradas de perto. Pará, Bahia e Amapá contam com sete em situação de risco.

A única barragem classificada como Nível 3 de Emergência atualmente está em Itatiaiuçu, na Região Metropolitana de BH. 

As cidades que possuem barragens no Nível 2 são:

  • Marabá (PA) - 2 barragens

  • Brumadinho (MG) - 1 barragem

  • Ouro Preto (MG) - 3 barragens

  • Barão de Cocais (MG) - 1 barragem

Leia Mais

Nível 1:

  • Presidente Figueiredo (AM) — 2

  • Nova Lima (MG) — 2

  • Ouro Preto (MG) — 3

  • Urussanga (SC) — 1

  • Nossa Senhora do Livramento (MT) — 9

  • Poconé (MT) — 3

  • Caldas (MG) — 2

  • Serra do Navio (AP) — 6

  • Maiquinique (BA) — 3

  • Itaituba (PA) — 3

  • Caçapava do Sul (RS) — 1

  • Arraias (TO) — 1

  • Pilar de Goiás (GO) — 1

  • Marabá (PA) — 1

  • Natividade (TO) — 1

  • Fortaleza de Minas (MG) — 1

  • Corumbá (MS) — 1

  • Godofredo Viana (MA) — 1

  • Pontes e Lacerda (MT) — 2

  • Brumadinho (MG) — 3

  • Ribeirão Branco (SP) — 1

  • Ariquemes (RO) — 2

  • Itabirito (MG) — 1

  • Ibiúna (SP) — 1

  • Barão de Cocais (MG) — 1

  • Minas do Leão (RS) — 1

  • Itabira (MG) — 1

  • Niquelândia (GO) — 1

  • Mogi das Cruzes (SP) — 1

  • Monte Mor (SP) — 1

  • Corumbataí (SP) — 1

  • Caetité (BA) — 4

  • Nova Era (MG) — 1

  • Mazagão (AP) — 1

  • Mariana (MG) — 1

 Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia 

Nível de Alerta:

  • Nova Lima (MG) — 2

  • São Tiago (MG) — 1

  • Nova Lacerda (MT) — 1

  • Santana de Parnaíba (SP) — 1

  • Barcarena (PA) — 1

  • Caldas (MG) — 1

  • Leme (SP) — 1

  • Mariana (MG) — 1

  • Ouro Preto (MG) — 2

  • Guararema (SP) — 1

  • Ariquemes (RO) — 1

  • Salto de Pirapora (SP) — 1

  • Rio Branco (MT) — 1

  • Barão de Cocais (MG) — 1

  • Conceição do Pará (MG) — 1

 Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

Tópicos relacionados:

barragem mariana minas-gerais mineracao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay