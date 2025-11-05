O mapa das barragens de risco no Brasil: sua cidade está na lista?
Dez anos após a tragédia de Mariana, dados da ANM mostram a situação atual das estruturas de mineração e os principais pontos de alerta no país
Exatos dez anos após o rompimento da barragem de Fundão em Mariana, na Região Central de Minas, o Brasil ainda convive com um cenário de risco em suas barragens de mineração. Dados da Agência Nacional de Mineração (ANM), de setembro de 2025, revelam que 91 estruturas em todo o país estão classificadas em algum nível de alerta ou emergência, exigindo monitoramento constante e planos de evacuação para as populações vizinhas.
Minas Gerais segue como o estado com o cenário mais preocupante, concentrando 31 barragens em situação de alerta ou emergência. Cidades históricas e importantes polos de mineração convivem diariamente com o trauma deixado pelos rompimentos das barragens de Fundão, em 2015, e de Brumadinho, em 2019.
O que significa uma barragem em nível de alerta ou emergência?
A classificação da ANM funciona como um termômetro do risco, com as seguintes categorias: nível de alerta e níveis de emergência 1, 2 e 3.
O nível de alerta é acionado quando é detectada uma anomalia que não implique em risco imediato à segurança, mas que deve ser controlada e monitorada.
O Nível de Emergência 1 diz respeito a anomalias que impliquem em potencial comprometimento de segurança da estrutura. Já o Nível 2 é declarado quando as ações para reverter o problema não são eficazes, indicando um agravamento do quadro. O Nível 3, o mais grave, significa que a ruptura é iminente ou já está em andamento.
Onde estão as estruturas mais críticas?
A maior parte das estruturas nos níveis de emergência está localizada em Minas Gerais (31). O Mato Grosso possui 16 barragens em alerta, e São Paulo conta com nove estruturas monitoradas de perto. Pará, Bahia e Amapá contam com sete em situação de risco.
A única barragem classificada como Nível 3 de Emergência atualmente está em Itatiaiuçu, na Região Metropolitana de BH.
As cidades que possuem barragens no Nível 2 são:
-
Marabá (PA) - 2 barragens
-
Brumadinho (MG) - 1 barragem
-
Ouro Preto (MG) - 3 barragens
-
Barão de Cocais (MG) - 1 barragem
Nível 1:
-
Presidente Figueiredo (AM) — 2
-
Nova Lima (MG) — 2
-
Ouro Preto (MG) — 3
-
Urussanga (SC) — 1
-
Nossa Senhora do Livramento (MT) — 9
-
Poconé (MT) — 3
-
Caldas (MG) — 2
-
Serra do Navio (AP) — 6
-
Maiquinique (BA) — 3
-
Itaituba (PA) — 3
-
Caçapava do Sul (RS) — 1
-
Arraias (TO) — 1
-
Pilar de Goiás (GO) — 1
-
Marabá (PA) — 1
-
Natividade (TO) — 1
-
Fortaleza de Minas (MG) — 1
-
Corumbá (MS) — 1
-
Godofredo Viana (MA) — 1
-
Pontes e Lacerda (MT) — 2
-
Brumadinho (MG) — 3
-
Ribeirão Branco (SP) — 1
-
Ariquemes (RO) — 2
-
Itabirito (MG) — 1
-
Ibiúna (SP) — 1
-
Barão de Cocais (MG) — 1
-
Minas do Leão (RS) — 1
-
Itabira (MG) — 1
-
Niquelândia (GO) — 1
-
Mogi das Cruzes (SP) — 1
-
Monte Mor (SP) — 1
-
Corumbataí (SP) — 1
-
Caetité (BA) — 4
-
Nova Era (MG) — 1
-
Mazagão (AP) — 1
-
Mariana (MG) — 1
Nível de Alerta:
-
Nova Lima (MG) — 2
-
São Tiago (MG) — 1
-
Nova Lacerda (MT) — 1
-
Santana de Parnaíba (SP) — 1
-
Barcarena (PA) — 1
-
Caldas (MG) — 1
-
Leme (SP) — 1
-
Mariana (MG) — 1
-
Ouro Preto (MG) — 2
-
Guararema (SP) — 1
-
Ariquemes (RO) — 1
-
Salto de Pirapora (SP) — 1
-
Rio Branco (MT) — 1
-
Barão de Cocais (MG) — 1
-
Conceição do Pará (MG) — 1
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.
*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata