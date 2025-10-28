Assine
Mega-Sena 2933 acumula; dois mineiros acertam a quina

Neste concurso, 12 apostas bateram na trave e acertaram 5 dezenas no país. Confira os números sorteados

Repórter
28/10/2025 21:49

Não houve ganhadores na Mega-Sena desta quinta (30/10)
Não houve ganhadores na Mega-Sena desta quinta (30/10) crédito: Caixa/Reprodução

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena 2933, sorteadas nesta terça-feira (28/10). Com isso, o prêmio acumulou, e a estimativa é que alcance R$ 7 milhões no próximo sorteio, que acontece na quinta-feira (30/10).

As dezenas sorteadas na Mega-Sena 2933 foram: 01 - 18 - 22 - 42 - 48 - 50.

Doze apostas ganhadoras acertaram cinco dezenas, entre elas duas apostas de Minas Gerais, das cidades de Juatuba, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), e Divinópolis, no Centro-Oeste do estado. Todas as apostas foram simples e cada uma vai receber R$ 85.025,66.

Leia Mais

Outros 1.231 jogos vencedores acertaram quatro números; cada um deles leva R$ 1.366,22.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.

Tópicos relacionados:

da mega mega-sena quina

