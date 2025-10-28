Lotofácil 3524: duas apostas de Minas acertam e faturam mais de 580 mil

Duas apostas de Minas Gerais acertaram as 15 dezenas e estão entre as sete vencedoras do concurso 3524 da Lotofácil, sorteado nesta terça-feira (28/10). Os ganhadores vão dividir o prêmio de R$ 1,8 milhão, levando R$ 588.123,72 cada.

Os prêmios saíram para as cidades de Carmo do Cajuru, no Centro-Oeste de Minas, e Santa Bárbara, na Região Central do estado.

Os números sorteados foram: 02 - 03 - 04 - 05 - 07 - 09 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 22 - 24. Confira as outras loterias sorteadas nesta terça.

A aposta mínima na Lotofácil custa R$ 3,50. O jogador preenche de 15 a 20 números, de 01 a 25, no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

O próximo sorteio ocorre amanhã (29/10) e o prêmio está estimado em R$ 1,8 milhão.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.