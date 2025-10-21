Tesão de Vaca Original é apreendido por falsa propaganda e riscos à saúde

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão do produto Tesão de Vaca Original, um estimulante natural em gotas. Conforme publicado no Diário Oficial da União, a composição do produto é desconhecida e a divulgação veicula informações falsas sobre supostos benefícios terapêuticos.

Segundo o órgão, o produto promove resultados não comprovados, afirmando que tem "efeito energético, natural, não faz mal à saúde, afrodisíaco, melhora a vida sexual e retarda o envelhecimento, com altos níveis de antioxidantes, mantém o cérebro jovem, a pele radiante e reduz o risco de doenças cardíacas, diabetes e câncer".

Diante das irregularidades, a agência proibiu a comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso do produto, em cumprimento às normas de vigilância sanitária vigentes.

Foram infringidos os seguintes dispositivos legais: artigo 23, com base no 21 e 22 do Decreto Lei n. 986, de 21 de outubro de 1969; art. 16 e 17 da RDC n. 243, de 26 de julho de 2018; e art. 4 da Resolução RDC nº 727, de de 1° de julho de 2022, tendo em vista o inciso XXVI do art. 7º da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999.

O Correio tenta contato com a empresa e aguarda retorno. A marca opera principalmente por meio de canais de venda direta e redes sociais, sem uma estrutura formal de comunicação institucional. O espaço permanece aberto para manifestações.

O Tesão de Vaca Original é um produto comercializado como estimulante sexual natural, disponível em forma líquida para ser misturado em bebidas. A marca afirma que sua fórmula é composta por ervas afrodisíacas tradicionais, como guaraná, catuaba, muirapuama, canela e taurina, visando aumentar a libido e melhorar o desempenho sexual.