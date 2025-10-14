Assine
ALERTA DE GOLPE!

5 sinais de alerta para não cair em golpes financeiros de influenciadores

Veja dicas de especialistas para identificar promessas falsas de dinheiro fácil e proteger seu patrimônio na internet

Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
14/10/2025 13:15 - atualizado em 15/10/2025 09:28

5 sinais de alerta para não cair em golpes financeiros de influenciadores
Buzeira foi preso por lavagem de dinheiro

O influencer Bruno Alexssander Souza Silva, o Buzeira, foi preso nesta terça-feira (14/10) pela Polícia Federal em uma operação que apura um esquema de lavagem de dinheiro ligada ao tráfico internacional de drogas em quatro estados. A prisão do influenciador acendeu um alerta para um perigo cada vez mais presente nas redes sociais: os golpes financeiros disfarçados de oportunidades imperdíveis.

Milhões de pessoas seguem criadores de conteúdo que prometem enriquecimento rápido, mas muitas vezes acabam perdendo dinheiro para esquemas fraudulentos.

Esses golpistas usam uma imagem de sucesso e uma comunicação persuasiva para convencer seus seguidores a investir em plataformas de apostas, criptomoedas duvidosas ou supostos robôs de investimento. A tática é sempre a mesma: criar uma ilusão de dinheiro fácil, explorando o desejo das pessoas por uma vida financeira mais confortável.

O problema é que, por trás das fotos em jatinhos particulares e carros de luxo, frequentemente se escondem pirâmides financeiras e outras fraudes. Para evitar que você se torne a próxima vítima, é fundamental saber identificar os sinais de que uma oferta é, na verdade, uma armadilha. A seguir, listamos cinco alertas claros para proteger seu patrimônio.

  1. Promessas de ganhos rápidos e garantidos

    Este é o principal e mais clássico sinal de um golpe financeiro. Qualquer oferta que promete retornos muito acima do mercado, com pouco ou nenhum risco, deve ser vista com extrema desconfiança. Frases como “lucro garantido de 10% ao mês”, “dobre seu capital em 90 dias” ou “investimento sem risco” são iscas para atrair pessoas desinformadas.

    O mercado financeiro real é volátil e não oferece garantias. Investimentos legítimos, mesmo os mais conservadores, possuem algum nível de risco, e seus retornos variam conforme a economia. Empresas sérias e regulamentadas jamais prometem lucros fixos e exorbitantes, pois isso é ilegal e insustentável.

    Antes de investir, pesquise sobre as taxas de retorno de aplicações seguras, como o Tesouro Direto ou CDBs de grandes bancos. Use esses números como uma base de comparação. Se a oferta do influenciador parece boa demais para ser verdade, provavelmente ela não é.

  2. Ostentação excessiva e um estilo de vida irreal

    Influenciadores golpistas constroem uma narrativa de sucesso para validar seus métodos. Eles exibem constantemente carros esportivos, viagens internacionais, relógios caros e festas luxuosas. O objetivo é criar no seguidor uma associação direta: se eu seguir o método dele, também terei essa vida.

    Essa ostentação funciona como uma poderosa ferramenta de marketing. Ela gera um sentimento de urgência e aspiração, fazendo com que a pessoa baixe a guarda e tome decisões por impulso, movida pela emoção. A lógica é simples: o estilo de vida luxuoso serve como prova de que o produto ou serviço funciona.

    No entanto, essa riqueza pode ter origem em atividades ilícitas ou ser simplesmente alugada para a produção de conteúdo. Não se deixe levar pelas aparências. A credibilidade de um investimento não está no carrão do vendedor, mas na solidez, transparência e regulamentação da empresa por trás dele.

  3. Falta de transparência sobre o produto

    Quando questionados sobre como o dinheiro é multiplicado, os golpistas costumam dar respostas vagas, usar jargões técnicos de forma confusa ou desviar do assunto. Eles podem falar sobre “robôs de trade com inteligência artificial”, “arbitragem de criptoativos em mercados internacionais” ou “sinais de apostas com 99% de acerto”, sem nunca explicar o mecanismo por trás.

    Uma empresa de investimentos legítima tem orgulho de detalhar seu funcionamento, suas estratégias e, principalmente, os riscos envolvidos. A falta de clareza é um forte indicativo de que algo está errado. Se o influenciador não sabe ou não quer explicar de forma simples e direta de onde vem o lucro, o mais provável é que o dinheiro venha dos novos investidores que entram no esquema.

    Sempre pergunte como o sistema funciona. Se a resposta for evasiva, ou se a pessoa tentar te intimidar com termos complexos, afaste-se. A transparência não é um favor, mas uma obrigação de quem lida com o dinheiro de outras pessoas.

  4. Pressão para agir imediatamente

    Outra tática comum é a criação de um falso senso de urgência. Expressões como “vagas limitadas”, “última oportunidade”, “a promoção acaba hoje” ou “só para os 100 primeiros” são usadas para pressionar o seguidor a tomar uma decisão rápida, sem tempo para pesquisar ou pensar com calma.

    O objetivo é ativar o gatilho mental da escassez, fazendo com que a pessoa sinta que está perdendo uma chance única na vida. Essa pressão impede uma análise racional dos riscos. O investidor age por medo de ficar de fora, e não pela confiança na proposta.

    Lembre-se que oportunidades de investimento sólidas e sérias não dependem de decisões tomadas em minutos. Elas estão disponíveis no mercado de forma contínua. Desconfie de qualquer um que exija uma resposta imediata ou que tente apressar seu processo de decisão.

  5. Ausência de regulamentação e métodos de pagamento suspeitos

    Toda instituição financeira que atua no Brasil precisa de autorização e é fiscalizada por órgãos como o Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Antes de colocar seu dinheiro em qualquer lugar, verifique se a empresa possui registro nesses órgãos. Essa consulta é pública e pode ser feita nos sites oficiais.

    Golpistas operam à margem da lei e, por isso, utilizam métodos de pagamento informais. Fique atento a pedidos de transferência via Pix para contas de pessoas físicas, depósitos em nome de terceiros ou o uso exclusivo de plataformas de criptomoedas sem qualquer lastro. Essas práticas dificultam o rastreamento do dinheiro e a recuperação de valores em caso de fraude.

    Uma empresa idônea terá um CNPJ claro, contratos bem definidos e processos de pagamento institucionais. A falta de uma estrutura formal e a insistência em métodos de pagamento informais são sinais definitivos de que você está lidando com um golpe.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

