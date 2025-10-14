Dados financeiros fortalecem relação com investidores

A busca por crédito e investimento exige que as empresas apresentem dados financeiros sólidos e auditáveis. A confiabilidade dessas informações é um dos principais critérios usados por investidores e instituições financeiras para avaliar risco e decidir sobre a concessão de recursos. Sem transparência e consistência nos números, as chances de aprovação ou de atrair aportes diminuem consideravelmente.

De acordo com dados da Serasa Experian, o Brasil registrou 7 milhões de empresas com contas negativadas em novembro de 2024, o que representa 31,9% do total de companhias ativas — um cenário que reforça a importância de controles financeiros precisos para reduzir riscos e aumentar a confiança em operações de crédito e investimento.

Segundo Adriana Matos, COO da Person Consultoria, o BPO financeiro desempenha papel essencial nesse contexto. “O BPO financeiro centraliza e organiza as rotinas financeiras, garantindo que as informações sejam registradas com precisão e estejam sempre atualizadas. Com processos padronizados e tecnologia de gestão, o serviço assegura que indicadores como fluxo de caixa, endividamento e margens sejam apresentados de forma clara e consistente”, afirma.

A executiva destaca que a padronização das informações também melhora o relacionamento com investidores e instituições financeiras. “A organização dos dados permite que a empresa responda rapidamente a solicitações de relatórios, planilhas e documentos comprobatórios. Esse nível de agilidade transmite segurança a investidores e bancos, que valorizam a capacidade de apresentar dados completos e bem estruturados durante as negociações.”

Outro ponto citado por Adriana Matos é a capacidade do BPO financeiro de apoiar análises de desempenho e projeções. “Com base em dados históricos confiáveis, é possível construir cenários que demonstram como a empresa pretende utilizar os recursos e quais retornos espera alcançar. Essa clareza aumenta a credibilidade do plano apresentado aos financiadores.”

Ela acrescenta que o controle rigoroso das informações também reduz riscos em auditorias ou processos de due diligence. “Ao garantir que todos os registros estejam corretos e conciliados, o BPO financeiro minimiza o risco de questionamentos e retrabalho.”

Para Adriana, ao unir organização, precisão e agilidade, o BPO financeiro se torna um aliado estratégico para empresas que buscam expandir por meio de crédito ou captação. Com dados confiáveis, a negociação com investidores e bancos se baseia em evidências concretas, fortalecendo a posição da empresa e aumentando suas chances de sucesso.

Sobre a Person Consultoria

Criada em 1999, a Person Consultoria é uma contabilidade digital e consultiva, que oferece soluções personalizadas aos seus clientes. A empresa utiliza amplamente a tecnologia para automatizar e aprimorar seus processos contábeis. Além disso, possui certificações como: PQEC, PQEC Gestão Intensivo, ISO 9001 e CSI, que validam sua adesão a padrões de gestão de qualidade e segurança da informação.