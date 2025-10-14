7 dicas de segurança essenciais para motoristas de aplicativo no Brasil

O motorista de aplicativo Júlio Cesar Andrade Silvério, de 25 anos, segue desaparecido desde sábado (11/10). De acordo com a Polícia Civil, ele saiu de casa na noite do sábado, em Barbacena, no Campo das Vertentes, e não foi mais visto. O veículo do profissional foi encontrado com vestígios de sangue.

Esse é apenas um caso de violência contra motoristas de aplicativo. Embora as plataformas ofereçam ferramentas de segurança, a proteção individual começa com as decisões e os hábitos de cada motorista. Confira a seguir sete dicas essenciais que podem aumentar a sua segurança nas corridas.

Compartilhe sua localização e rota em tempo real

Antes de iniciar o expediente, avise um familiar ou amigo de confiança sobre seus planos. Utilize a função de compartilhamento de localização em tempo real de aplicativos de mensagem, como o WhatsApp. Essa é uma das medidas mais simples e eficazes de segurança.

Manter alguém informado sobre seu paradeiro permite uma resposta rápida em caso de algo incomum, como um desvio inexplicável da rota ou a perda de contato. Configure o compartilhamento para durar todo o seu turno de trabalho. Essa camada extra de vigilância garante que alguém sempre saberá onde você está.

Confie na sua intuição e não hesite em recusar corridas

A intuição é uma ferramenta poderosa. Se algo na solicitação de corrida parece estranho, como um local de embarque mal iluminado e deserto ou informações de perfil suspeitas, confie no seu instinto. É preferível perder uma corrida a se colocar em uma situação de risco.

Verifique sempre as informações do passageiro, como nome e avaliação. Se a pessoa que aparece para o embarque não corresponde a foto ou ao nome no aplicativo, ou se há mais pessoas do que o esperado, você tem o direito de cancelar a viagem. A sua segurança vem sempre em primeiro lugar.

Invista em uma câmera veicular (dashcam)

A presença de uma câmera filmando o interior e o exterior do veículo funciona como um forte inibidor de ações criminosas. Além disso, as gravações servem como prova valiosa para as autoridades policiais em caso de qualquer incidente, seja um assalto, uma agressão ou acusações falsas.

Informe os passageiros sobre a gravação com um pequeno aviso visível no carro. Essa transparência é importante e reforça o ambiente de segurança. O investimento em uma dashcam é relativamente baixo perto do nível de proteção e tranquilidade que ela pode proporcionar durante o trabalho.

Conheça e utilize os recursos de segurança do aplicativo

Explore todas as funcionalidades de segurança que a sua plataforma de trabalho oferece. A maioria dos aplicativos possui um botão de pânico ou de emergência que, ao ser acionado, contata diretamente a polícia e a central de segurança da empresa, compartilhando sua localização exata. Familiarize-se com o local desse botão e saiba como ativá-lo rapidamente, sem que o passageiro perceba. Alguns apps também permitem compartilhar os detalhes da viagem com contatos de confiança diretamente pela plataforma. Use esses recursos a seu favor.

Evite exibir objetos de valor e mantenha o dinheiro seguro

Não deixe celulares, carteiras, relógios ou outros itens de valor à mostra no painel ou nos bancos do carro. Tais objetos podem atrair a atenção de criminosos, transformando seu veículo em um alvo para furtos ou roubos. Guarde seus pertences em locais discretos e de difícil acesso. Se você aceita pagamentos em dinheiro, evite acumular grandes quantias. Faça depósitos ou guarde o dinheiro em um local seguro fora do veículo com frequência. Para o troco, mantenha apenas uma pequena quantia separada e de fácil acesso para não precisar manusear todo o seu dinheiro na frente dos passageiros.

Comunique-se de forma estratégica com seus contatos

Além de compartilhar a localização, crie um sistema de comunicação simples com sua pessoa de confiança. Envie uma mensagem rápida no início e no fim de cada corrida, principalmente daquelas que parecem mais arriscadas, como viagens para locais afastados ou durante a madrugada.

Combine códigos ou palavras-chave que possam ser usados em uma emergência. Uma mensagem aparentemente normal, como "Vou atrasar para o jantar", pode significar que você está em perigo e precisa de ajuda. Essa comunicação discreta é vital para pedir socorro sem levantar suspeitas.