'Não é falta de energia, é problema na infraestrutura', diz Silveira sobre apagão

(FOLHAPRESS) - "Não é falta de energia, é um problema na infraestrutura que transmite a energia", disse o ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia) sobre o apagão que atingiu ao menos oito estados do Brasil e o Distrito Federal, na madrugada desta terça-feira (14).

"Quando se fala sobre apagão, a gente lembra aqueles tristes episódios de 2001 e 2021, que aconteceram por falta de energia e planejamento", afirmou em entrevista ao programa Bom dia, Ministro, do CanalGov. "Hoje temos muita energia."

O ministro afirmou que os danos à rede foram pontuais e que haverá uma reunião da ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico) 11h para levantar mais informações sobre o episódio. Ele não afirmou quantos estados foram afetados ao certo, mas disse que a energia foi reestabelecida em uma hora e meia.

De acordo com nota do Ministério de Minas e Energia, na região Sul a falta de energia durou duas horas.

Um incêndio em reator da subestação de Bateias, no Paraná, à 0h32 desta terça (14), desligou toda a instalação, provocando apagões em vários estados do país, em todas as regiões.

Há relatos de moradores dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, Ceará, Mato Grosso do Sul, Amazonas e Santa Catarina, além do Distrito Federal. Em São Paulo, o apagão afetou 937 mil clientes da Enel.

"O sistema perdendo uma substação desse volume de energia, de 500 kilowatts, corta programadamente um percentual em cada estado mais próximo onde é necessário se fazer uma reprogramação da carga", afirmou o ministro sobre o episódio.

Segundo o Ministério das Minas e energia, o retorno dos equipamentos e a recomposição das cargas se deu de maneira controlada e o sistema voltou ao normal até a 1h30 nas regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste e por volta das 2h30 na região Sul.

A Enel informou, na manhã desta terça, que a interrupção de energia foi causada pela atuação do Erac (Esquema Regional de Alívio de Carga), de responsabilidade do ONS (Operador Nacional do Sistema).

"O procedimento de corte de carga, conhecido como Erac, acontece de forma automática, quando alguma ocorrência é identificada no SIN (Sistema Interligado Nacional), para proteger o sistema elétrico.

Em oito minutos, por volta das 0h40, os 937 mil clientes afetados em São Paulo tiveram o serviço normalizado", diz a nota.

No Rio, a interrupção de energia afetou onze estações da Light, o que deixou 450 mil imóveis sem energia elétrica nas zonas norte e oeste da cidade e na Baixada Fluminense.

A Light também informou que o apagão foi causado por um Erac, "devido a contingência no SIN". O fornecimento voltou ao normal pouco depois da 1h.

Em nota, a Amazonas Energia informou que às 23h32 de segunda-feira (13) ocorreu uma "perturbação no SIN", interrompendo o fornecimento de energia em bairros de Manaus, Parintins e Itacoatiara.

Pouco depois da meia-noite houve a autorização do SIN para início do processo de normalização do sistema.