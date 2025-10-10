Lotofácil 3509, Quina 6849 e outras loterias: números sorteados (10/10)

A Caixa sorteia nesta sexta-feira (10/10) os concursos Lotofácil 3509, Quina 6849, Lotomania 2834, Dupla Sena 2871 e Super Sete 757.

O evento será realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanha todos os resultados.

Confira as loterias desta sexta-feira (10/10)

Lotofácil 3509 - R$ 5 milhões



O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 01 - 03 - 04 - 07 - 09 - 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25

Quina 6849 - R$ 33 milhões



O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira os números: 13 - 22 - 23 - 30 - 67

Lotomania 2834 - R$ 500 mil



São selecionados 50 números de 01 a 100 (correspondente à bola 00). Para o valor principal, 20 precisam ser sorteados. Também há premiações para 19, 18, 17, 16, 15 e 0 acertos.

Confira as dezenas: 09 - 13 - 27 - 40 - 41 - 42 - 43 - 47 - 53 - 61 - 62 - 65 - 66 - 67 - 72 - 77 - 88 - 92 - 93 - 94

Dupla Sena 2871 - R$ 16,7 milhões



O jogador anota de seis a 15 números de 01 a 50 e participa de dois sorteios - o primeiro com grande parte do prêmio. O montante principal sai para quem cravar as seis dezenas. Há valores para cinco, quatro e três acertos.

Confira as dezenas:

1° sorteio: 01 - 08 - 22 - 31 - 33 - 35

2° sorteio: 05 - 07 - 14 - 32 - 33 - 43

Super Sete 757 - R$ 2,1 milhões



O apostador tem de computar um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas. A modalidade possibilita a escolha de até 21 dezenas (três por coluna) no volante.

Confira as dezenas:

Coluna 1: 0

Coluna 2: 6

Coluna 3: 7

Coluna 4: 2

Coluna 5: 0

Coluna 6: 7

Coluna 7: 0

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.