Mega-Sena acumula e vai a R$ 12 milhões; 1 aposta de Minas acerta a quina

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2922 da Mega-Sena, sorteadas nesta quinta-feira (2/10), no Espaço da Sorte, em São Paulo, conforme informou a Caixa Econômica Federal. O prêmio acumulou de R$ 7,08 milhões para R$ 12 milhões no concurso 2923, marcado para o próximo sábado (4/10).

A Caixa informou que uma aposta de Monte Carmelo, no Alto Paranaíba, foi premiada na quina com R$ 97.420,54.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.