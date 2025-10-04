Ministério da Saúde confirma 195 registros de intoxicação por metanol

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Subiu para 195 o número de notificações de intoxicação por metanol em decorrência de ingestão de bebida alcoólica no país. Os casos foram atualizados neste sábado (4/10) pelo Ministério da Saúde.

As notificações incluem casos confirmados e suspeitos, além de mortes.

Conforme informado pelo órgão federal, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Piauí notificaram os primeiros casos em investigação.

Em todo o país, são 14 confirmados e 181 em investigação. Do total de registros, 162 são em São Paulo (14 confirmados e 148 em investigação).

Dessas notificações, 13 são de óbitos. Uma morte foi confirmada em São Paulo, e 12 estão sendo investigados, sendo sete em São Paulo, três em Pernambuco, um na Bahia e um no Mato Grosso do Sul.

As notificações foram informadas até as 16h deste sábado (4/10) para o Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde Nacional (CIEVS).

Primeira suspeita em Minas

O Ministério da Saúde relatou ao Estado de Minas que a notificação foi registrada em Santa Maria do Suaçuí, no Vale do Rio Doce.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A população do município é de 12.788 pessoas, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de 2022. A cidade tem 624,047 km² de área.