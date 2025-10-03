Aluno é esfaqueado nas costas e no peito dentro de escola
Apesar das lesões, o jovem de 15 anos foi atendido pelos bombeiros e não precisou ser transportado ao hospital no Distrito Federal
O aluno de uma escola do Riacho Fundo II, no Distrito Federal, foi esfaqueado na manhã desta sexta-feira (3/10). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF), o jovem de 15 anos foi atendido e, apesar de ter sido atingido nas costas e no peito, não houve necessidade de encaminhamento ao hospital.
De acordo com informações preliminares da Polícia Militar (PMDF), além da vítima, estavam envolvidos um adolescente de 15 anos, apontado como autor, e outro de 14 anos, que também participou da ocorrência. O suposto autor relatou que teria reagido após uma agressão inicial.
Os bombeiros foram acionados às 10h35. "Durante o atendimento foram constatadas lesões nas costas e peito, foi realizado o contato com a equipe da regulação médica e o atendimento foi definido como sendo sem indicação de transporte", informou o CBMDF.