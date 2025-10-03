Assine
CRIME

Aluno é esfaqueado nas costas e no peito dentro de escola

Apesar das lesões, o jovem de 15 anos foi atendido pelos bombeiros e não precisou ser transportado ao hospital no Distrito Federal

MF
Mila Ferreira
MF
Mila Ferreira
Repórter
03/10/2025 14:20

Aluno é esfaqueado dentro de escola no Riacho Fundo
Aluno é esfaqueado dentro de escola no Riacho Fundo, no Distrito Federal crédito: Wallace Martins/Esp. CB/D.A Press

O aluno de uma escola do Riacho Fundo II, no Distrito Federal, foi esfaqueado na manhã desta sexta-feira (3/10). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF), o jovem de 15 anos foi atendido e, apesar de ter sido atingido nas costas e no peito, não houve necessidade de encaminhamento ao hospital. 

De acordo com informações preliminares da Polícia Militar (PMDF), além da vítima, estavam envolvidos um adolescente de 15 anos, apontado como autor, e outro de 14 anos, que também participou da ocorrência. O suposto autor relatou que teria reagido após uma agressão inicial.

Os bombeiros foram acionados às 10h35. "Durante o atendimento foram constatadas lesões nas costas e peito, foi realizado o contato com a equipe da regulação médica e o atendimento foi definido como sendo sem indicação de transporte", informou o CBMDF.

A Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF) informou que adotou providências imediatas diante do ocorrido. As equipes da Cultura de Paz nas Escolas, da Coordenação Regional de Ensino do Núcleo Bandeirante e da Diretoria de Atendimento e Apoio à Saúde do Estudante (Diase) estão acompanhando o caso para oferecer suporte integral aos alunos e suas famílias.
As famílias foram comunicadas e participarão de reuniões na escola, que adotará medidas educativas de acordo com a situação. "A Secretaria reforça que repudia qualquer forma de violência no ambiente escolar e reafirma o compromisso de manter o diálogo com a comunidade, priorizando sempre a promoção da cultura de paz", acrescentou a pasta.

