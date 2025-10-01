Água rosa surpreende moradores de Itu
Usuários registraram fotos e vídeos da água com cor adulterada; companhia orienta que líquido não seja consumido
Na madrugada dessa terça-feira (30/9), moradores de Itu (SP), na Região Metropolitana de Sorocaba, foram surpreendidos ao abrir torneiras e encontrar água com coloração rosa. O fenômeno inusitado ocorreu em residências dos bairros São Luiz e Parque América e gerou registros em fotos e vídeos compartilhados nas redes sociais.
A Companhia Ituana de Saneamento (CIS) emitiu uma nota oficial informando que a alteração na coloração se deve à presença de um produto químico utilizado no processo de tratamento da água. Segundo a companhia, uma apuração interna está em andamento para identificar o que saiu do protocolo de operação.
A Companhia Ituana de Saneamento orientou que a água com coloração rosa seja descartada.
Por precaução, a CIS orientou que a água com coloração rosa seja descartada e não utilizada para higiene pessoal, alimentação ou hidratação. O alerta vale especificamente para os moradores que receberam a água com a cor alterada nas caixas d’água durante a madrugada.
Ainda de acordo com a companhia, a situação já foi normalizada na estação de tratamento e a água dentro dos parâmetros de qualidade chegou às residências ao longo do dia.
A CIS destacou que vai conduzir uma investigação interna para esclarecer a causa do incidente e evitar que situações semelhantes ocorram novamente.
Enquanto isso, moradores seguem atentos e compartilhando relatos sobre o episódio incomum, que gerou surpresa e preocupação em diferentes pontos da cidade.
Como identificar que a água pode estar imprópria para uso?
- Alteração de cor: Água com tons diferentes do transparente (amarelada, esverdeada, marrom, rosada, etc.) pode indicar presença de produtos químicos, ferrugem ou contaminantes;
- Cheiro estranho: Odor forte de cloro, enxofre (cheiro de ovo podre), gasolina, mofo ou qualquer cheiro incomum é sinal de alerta;
- Sabor alterado: Gosto metálico, salgado ou químico indica contaminação. A água potável deve ser insípida (sem gosto);
- Espuma ou partículas: Presença de espuma persistente, sedimentos, areia, lodo ou partículas em suspensão mostra que a água não está devidamente tratada;
- Turbidez: Água turva ou leitosa pode indicar excesso de ar, sujeira ou produtos químicos;
- Manchas em roupas e utensílios: Se a água deixa manchas ou resíduos esbranquiçados, amarelados ou avermelhados, pode haver excesso de minerais ou impurezas.