Água rosa surpreende moradores de Itu

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Na madrugada dessa terça-feira (30/9), moradores de Itu (SP), na Região Metropolitana de Sorocaba, foram surpreendidos ao abrir torneiras e encontrar água com coloração rosa. O fenômeno inusitado ocorreu em residências dos bairros São Luiz e Parque América e gerou registros em fotos e vídeos compartilhados nas redes sociais.

A Companhia Ituana de Saneamento (CIS) emitiu uma nota oficial informando que a alteração na coloração se deve à presença de um produto químico utilizado no processo de tratamento da água. Segundo a companhia, uma apuração interna está em andamento para identificar o que saiu do protocolo de operação.

ÁGUA ROSA nas torneiras de Itu! Isso é ÁGUA CONTAMINADA. A Companhia Ituana de Saneamento orientou DESCARTAR. O povo paga caro pra isso? Acionei a empresa, o PROCON e a vigilância sanitária além de exigir desconto na conta d’água. pic.twitter.com/X6YQwYTdSF — Monica Seixas (@MonicaSeixas) September 30, 2025

Por precaução, a CIS orientou que a água com coloração rosa seja descartada e não utilizada para higiene pessoal, alimentação ou hidratação. O alerta vale especificamente para os moradores que receberam a água com a cor alterada nas caixas d’água durante a madrugada.

Ainda de acordo com a companhia, a situação já foi normalizada na estação de tratamento e a água dentro dos parâmetros de qualidade chegou às residências ao longo do dia.

A CIS destacou que vai conduzir uma investigação interna para esclarecer a causa do incidente e evitar que situações semelhantes ocorram novamente.

Enquanto isso, moradores seguem atentos e compartilhando relatos sobre o episódio incomum, que gerou surpresa e preocupação em diferentes pontos da cidade.

Como identificar que a água pode estar imprópria para uso?