CORPO HUMANO

Bebê nasce com dois dentes em hospital do DF e surpreende família

Caso raro aconteceu no Hospital de Planaltina; equipe odontológica fez a extração para evitar riscos ao recém-nascido e os pais guardaram os primeiros dentes da criança

Amanda S. Feitoza - Correio Braziliense
Repórter
26/09/2025 21:32

Os dois dentinhos extraídos foram guardados pela família como lembrança do nascimento inusitado de Yan Matteo.
Os dois dentinhos extraídos foram guardados pela família como lembrança do nascimento inusitado de Yan Matteo. crédito: Material cedido ao Correio

Um bebê nasceu com dois dentes no Hospital de Planaltina, na terça-feira (23/9). O pequeno Yan Matteo veio ao mundo saudável, mas causou surpresa na família ao apresentar dentinhos inferiores já no parto. Em entrevista ao Correio, o montador de veículos Edivanei Alves da Silva, 31 anos, e a dona de casa Rute Alves, 26, relataram o momento inusitado. “Fiquei perplexo e, ao mesmo tempo, com medo. Mas os profissionais me explicaram o motivo e fiquei mais calmo”, contou o pai.

Segundo Edivanei, assim que os médicos constataram a situação rara, chamaram a equipe de odontologia para avaliar o caso. “Então, foi feita a remoção dos dentinhos, tudo bem explicado e com muito cuidado, pelo fato de ser recém-nascido”, disse.

A extração foi necessária porque os dentes estavam moles, o que poderia trazer riscos, como engasgo ou até aspiração. “Isso tudo para evitar vários riscos, como ele engolir ou aspirar para algum órgão”, destacou o pai. Após o procedimento, a equipe orientou os pais sobre os cuidados pós-retirada e o acompanhamento ao longo do crescimento do bebê.

Durante os dias em que permaneceu internado, Yan Matteo foi acompanhado de perto pelos profissionais, que também esclareceram todas as dúvidas da família. A recuperação ocorreu de maneira tranquila. Com bom humor, o pai brincou: “Eu já tinha ouvido falar que recém-nascidos podiam ter dentes, mas nunca tinha visto pessoalmente. Aí veio o Yan Matteo, prova viva de que a medicina sempre surpreende a gente.”

E sobre os dentes retirados? O papai fez questão de guardá-los. “Fiquei muito feliz pela descoberta e sim, guardei os dois dentões, que vamos manter com muito amor”, contou orgulhoso.

Em nota ao Correio, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) informou que o parto ocorreu de madrugada e, logo em seguida, a equipe odontológica foi acionada para a extração, a fim de evitar riscos ao bebê.

Bebês com dentes? 

Casos como esse são incomuns. De acordo com a odontopediatra Ilana Marques, da IGM Odontologia para Família, alguns bebês podem nascer com dentes, chamados de dentes natais, ou desenvolvê-los nos primeiros 30 dias de vida, conhecidos como dentes neonatais. “Na maioria das vezes, esses dentes são semelhantes aos de leite, mas podem apresentar raízes pouco desenvolvidas, o que os torna mais frágeis”, explica.

Segundo a especialista, eles costumam surgir na região dos incisivos inferiores e podem causar irritações na língua do bebê ou incômodos para a mãe durante a amamentação. Por isso, ela reforça: “O acompanhamento odontopediátrico desde cedo é fundamental para garantir a saúde bucal e prevenir complicações no desenvolvimento da dentição.”

 

