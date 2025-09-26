Lotofácil 3497, Quina 6837 e outras loterias: números sorteados (26/9)
Caixa também sorteou concursos da Lotomania 2828, Dupla Sena 2865 e Super Sete 751 nesta sexta-feira (26/9), no Espaço da Sorte, em São Paulo
A Caixa sorteou nesta sexta-feira (26/9) os concursos Lotofácil 3497, Quina 6837, Lotomania 2828, Dupla Sena 2865 e Super Sete 751.
O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanha todos os resultados.
Confira as loterias desta sexta-feira (26/9)
Lotofácil 3497 - R$ 1,8 milhão
O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.
Confira as dezenas: 01 - 02 - 03 - 04 - 06 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 18 - 19 - 21 - 25
Premiação
15 acertos:
14 acertos:
13 acertos:
12 acertos:
11 acertos:
Próximo sorteio:
Quina 6837 - R$ 7 milhões
O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.
Confira os números: 13 - 25 - 57 - 64 - 75
Premiação
5 acertos:
4 acertos:
3 acertos:
2 acertos:
Próximo sorteio:
Lotomania 2828 - R$ 7,5 milhões
São selecionados 50 números de 01 a 100 (correspondente à bola 00). Para o valor principal, 20 precisam ser sorteados. Também há premiações para 19, 18, 17, 16, 15 e 0 acertos.
Confira as dezenas: 03 - 05 - 10 - 17 - 22 - 23 - 29 - 39 - 48 - 56 - 57 - 63 - 67 - 71 - 74 - 82 - 84 - 87 - 94 - 99
Premiação
20 acertos:
19 acertos:
18 acertos:
17 acertos:
16 acertos:
15 acertos:
0 acerto:
Próximo sorteio:
Dupla Sena 2865 - R$ 12,3 milhões
O jogador anota de seis a 15 números de 01 a 50 e participa de dois sorteios - o primeiro com grande parte do prêmio. O montante principal sai para quem cravar as seis dezenas. Há valores para cinco, quatro e três acertos.
Confira as dezenas:
1° sorteio: 06 - 18 - 21 - 38 - 45 - 47
2° sorteio: 05 - 15 - 18 - 23 - 41 - 43
Premiação - 1º Sorteio
6 acertos:
5 acertos:
4 acertos:
3 acertos:
Premiação - 2º Sorteio
6 acertos:
5 acertos:
4 acertos:
3 acertos:
Próximo sorteio:
Super Sete 751 - R$ 1,5 milhão
O apostador tem de computar um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas. A modalidade possibilita a escolha de até 21 dezenas (três por coluna) no volante.
Confira as dezenas:
Coluna 1: 1
Coluna 2: 5
Coluna 3: 7
Coluna 4: 3
Coluna 5: 2
Coluna 6: 4
Coluna 7: 5
Premiação
7 acertos:
6 acertos:
5 acertos:
4 acertos:
3 acertos:
Próximo sorteio:
Resgate do prêmio
Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.
Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.
Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).
Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.