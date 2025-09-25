Assine
overlay
Início Nacional
ACUMULOU

Mega-Sena acumula e vai a R$ 80 milhões; 2 apostas de Minas acertam a quina

Duas apostas feitas em Minas Gerais acertaram cinco números e vão receber R$ R$ 34.524,56, cada. Próximo sorteio da Mega acontece no sábado (27/9)

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
25/09/2025 21:35

compartilhe

Siga no
x
Jonas Lucas Alves Dias ganhou R$ 47,1 milhões em 2020, na Mega-Sena. Em setembro de 2022, ele foi encontrado morto, com sinais de tortura, às margens da Rodovia dos Bandeirantes, no interior de São Paulo.
Próximo concurso da Mega-Sena no sábado vai sortear um prêmio de R$ 80 milhões crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2919 da Mega-Sena, sorteadas nesta quinta-feira (25/9), no Espaço da Sorte, em São Paulo, conforme informou a Caixa Econômica Federal. O prêmio acumulou de R$ 53 milhões para R$ 80 milhões no concurso 2920, marcado para o próximo sábado (27/9).

A Caixa informou que duas apostas de Minas Gerais foram premiadas na quina com R$ 34.524,56, cada: uma de Vespasiano e outra de Igarapé.

Leia Mais

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.

Tópicos relacionados:

caixa loteria loterias mega mega-sena

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay