Ataque a tiros em escola deixa dois alunos mortos e outros três feridos

Um ataque a tiros em uma escola estadual de Sobral, no interior do Ceará, deixou dois estudantes mortos e três feridos na manhã desta quinta-feira (25/9). O caso ocorreu durante o intervalo das aulas, momento em que os alunos estavam reunidos no pátio e nos corredores da unidade de ensino.

As duas vítimas mortas estavam no pátio no momento em que foram atingidas. Os três feridos foram socorridos por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados a uma unidade de saúde. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde deles.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, em nota ao g1, que os disparos foram efetuados por criminosos que estavam na calçada em frente à escola. Os tiros atingiram estudantes que se encontravam no estacionamento da instituição.

O governador do estado, Emano de Freitas (PT) confirma e lamenta por meio de suas redes sociais o ocorrido.

Recebi com indignação e profundo pesar a informação da morte de dois adolescentes e outros três baleados numa escola de Sobral, um fato gravíssimo e intolerável. Além de reforço policial em toda a região para capturar os criminosos, — Elmano de Freitas (@elmanooficial) September 25, 2025

A motivação do ataque ainda é desconhecida. A SSPDS afirmou que as forças de segurança estão mobilizadas para localizar e prender os envolvidos. “Todos os esforços das Forças de Segurança estão sendo empregados neste momento para localizar e capturar os envolvidos nas mortes de dois adolescentes”, informou a pasta.

Na véspera do ataque, na quarta-feira (24/9), uma tentativa de homicídio foi registrada próximo de outra escola pública em Sobral, no bairro Sumaré. As autoridades investigam se há relação entre os dois crimes.

A reportagem faz tentativas de contato com as autoridades locais. O espaço segue aberto para manifestações.