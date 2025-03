Em ataque brutal, homem arranca silicone de mulher na faca e é preso

Um homem foi preso pela Polícia Militar (PMDF) por tentativa de feminicídio após esfaquear a companheira no tórax e arrancar o silicone da mulher com a faca. O fato ocorreu na madrugada deste domingo (30/3), na Rua 11 do Núcleo Bandeirante.

Os militares foram acionados via Copom para atender a uma ocorrência de violência doméstica na região. Ao chegarem na residência, os militares encontraram a vítima ferida por golpes de faca. A mulher, recém-operada de uma cirurgia plástica, teve, ainda, o silicone dos seios retirado pelo autor num ataque brutal.

A mulher foi transportada pelo Corpo de Bombeiros ao pronto-socorro do Hospital de Base de Brasília. O homem foi detido e conduzido à 21ª DP (Taguatinga Sul).