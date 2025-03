Influenciadora que esfaqueou ex é encontrada morta no carro dele

Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas

Nas redes sociais, o ex-casal Beatriz dos Anjos Miranda e Antônio Lício Morais da Costa, ambos influenciadores digitais, publicavam vídeos nos quais ironizavam a própria separação e faziam piadas sobre o relacionamento supostamente "tóxico" que tinham. O que começou com contornos de sarcasmo terminou tragicamente na madrugada deste sábado (29/3), quando Beatriz foi encontrada morta dentro do carro de Antônio, principal suspeito da sua morte, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (CE).

Ela foi achada enforcada com o cinto de segurança. O veículo estava em chamas, e o Corpo de Bombeiros foi acionado para conter o incêndio. O dono do carro, e ex-companheiro da vítima, foi preso em flagrante.

Apenas no Instagram, o ex-casal somava quase 130 mil seguidores, mas o carro-chefe dos dois era a rede social Kwai. Ali, Beatriz possuía sozinha mais de 1 milhão de seguidores. Dentre os conteúdos que o casal postava quando estava junto, se destacavam vídeos com ironias sobre comportamentos de ambos, que, aos olhos de muitos, configuram relacionamento abusivo - tudo feito de forma jocosa.

Desde que o casal se separou, o que parecia ser exagero se tornou real e público quando Antônio gravou o momento em que Beatriz o esfaqueou após, ao que ela alega, ter descoberto mensagens dele com a prima da ex-companheira. Foi o próprio Antônio quem divulgou o vídeo, com perna e mão ensanguentados, depois da facada.

Por outro lado, Beatriz fazia piada da situação enquanto ela própria se via como vítima de abusos no relacionamento. A um amigo que questionou os motivos da facada, ela respondeu que o ex-companheiro não era "nenhum santo" e que já bateu nela depois que ela havia "olhado para um boy" em uma festa em que estavam.

Nas redes sociais do ex-casal, os seguidores comentam, incrédulos, sobre o trágico fim de Beatriz e questionam sobre sinais nas publicações dos dois que indicavam o quão abusiva era a relação.

A reportagem entrou com contato com a Secretaria de Segurança Pública do Ceará (SSPDS-CE) para saber o andamento das investigações do caso e aguarda resposta.

