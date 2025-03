Passageiro brasileiro é preso após tentar abrir porta de avião em voo de Paris a SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um brasileiro teve prisão preventiva decretada pela Justiça Federal após ter tentado abrir a porta de uma aeronave, em pleno voo, que saiu de Paris com destino ao aeroporto de Guarulhos, nesta quarta (26).

O homem vai responder pelo crime de atentado contra a segurança do transporte aéreo. Se condenado, a pena vai de dois a cinco anos de prisão.

Segundo a Polícia Federal, ele viajou para França no dia 23 de março, mas foi barrado pela imigração francesa e deportado. Foi no voo de volta que se deu a confusão. O comandante acionou os agentes federais após a tentativa de abrir a porta da aeronave.

A tripulação e os passageiros algemaram o brasileiro ao assento até o pouso no aeroporto internacional, quando os policiais federais fizeram a prisão em flagrante. Um inquérito foi aberto para investigar o caso. Na quinta (27), a Justiça Federal estabeleceu prisão preventiva após audiência de custódia.

No processo, a defesa do passageiro defendeu um pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, o que foi negado pela Justiça Federal. Além da ordem de prisão, a Justiça também ordenou a apreensão do celular do suspeito.