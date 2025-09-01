Gemidos viram caso de assembleia e condomínio proíbe sexo após às 22h
'Toque de recolher do amor' surgiu em prédio na Grande Florianópolis após 18 reclamações de barulho. Especialistas afirmam que medida não tem validade legal
compartilheSiga no
Um condomínio em São José, na Grande Florianópolis (SC), ganhou destaque nacional ao aprovar uma regra inusitada: a proibição de relações sexuais após as 22h. A norma surgiu após 18 reclamações formais de moradores incomodados com gemidos, batidas de móveis e conversas em tom alto durante a madrugada.
A medida, apelidada nas redes sociais de "toque de recolher do amor", prevê advertência por escrito em caso de descumprimento. Em caso de reincidência, a penalidade se transforma em multa de R$ 237.
Leia Mais
Durante discussões internas, a administração do prédio chegou a cogitar a reprodução de áudios com barulhos para comprovar as queixas, o que aumentou ainda mais a polêmica.
Também há a ideia de instalar sensores de ruído nos corredores e promover campanhas educativas sobre silêncio noturno.
Medida é legal?
Apesar da tentativa de controle, a norma não se sustenta juridicamente. Segundo o portal especializado SíndicoNet, não cabe ao condomínio restringir atividades íntimas dentro das unidades privativas.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A síndica profissional Joice Honório explica: "Barulho por lei é proibido após as 22h pela lei do silêncio, mas isso não quer dizer que relações sexuais possam ser proibidas. Da porta para dentro, a responsabilidade é do dono da unidade."
Especialistas afirmam que a regra é inadequada. O problema não é o ato em si, mas o ruído, que poderia ser de outras atividades como música alta.
A decisão virou assunto nas redes sociais, com críticas e piadas sobre a medida. Para especialistas, o condomínio acabou adotando uma postura extremista, mais simbólica do que eficaz para resolver o problema real: o excesso de ruído durante a noite.